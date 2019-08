F1 | Charles Leclerc in pista a Monza per il filming day | la Ferrari prova l’assetto per

VIDEO F1 Charles Leclerc GP Ungheria 2019 : “Errore inaccettabile nel Q1 - alla fine però ho estratto il massimo dalla vettura” : Charles Leclerc ha chiuso al quarto posto la qualifica del GP di Ungheria 2019, risultando la migliore delle Ferrari in Q3 nonostante la vettura si sia rivelata parecchio lontana dalle Mercedes e da Verstappen nel time-attack finale. Il monegasco ha commesso un brutto errore sul finale del Q1, sbattendo la sua vettura sul muro dell’ultima curva ma fortunatamente i meccanici sono riusciti a rimetterlo in pista per il turno successivo, con ...

Formula 1 – Charles Leclerc fa mea culpa : “errore in Q1 non ammissibile. Verstappen? Mi aspettavo la sua pole perchè…” : Charles Leclerc si rammarica per l’errore nel Q1 delle qualifiche del Gp d’Ungheria: il pilota Ferrari fa mea culpa e sottolinea le differenze con Verstappen in pole Quarto posto per Charles Leclerc al termine delle qualifiche del Gp d’Ungheria, dominate da uno straordinario Max Verstappen. La sessione di qualifiche del giovane pilota Ferrari è stata condizionata da un errore nel Q1 che lo ha fatto finire a muro, ...

VIDEO Charles Leclerc : “Che fatica col bilanciamento della Ferrari - vado meglio sul bagnato” : Charles Leclerc è molto deluso dal risultato ottenuto nelle prove libere del GP di Ungheria 2019, tappa del Mondiale F1. Il monegasco ha concluso a un secondo di distacco da Pierre Gasly nella seconda sessione e ha analizzato la sua prova: “Oggi è stato molto difficile, ho fatto fatica con il bilanciamento della macchina. Sul bagnato andavo meglio, spero che piova in qualifica. Devo assolutamente migliorare il bilanciamento per essere ...

Charles Leclerc F1 - GP Ungheria 2019 : “Giornata difficile - spero che piova in qualifica : vado bene sul bagnato” : Charles Leclerc non è riuscito a essere incisivo nelle prove libere del GP di Ungheria 2019, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul tracciato dell’Hungaroring. Il pilota della Ferrari, reduce dal pesantissimo errore in Germania che gli è costato una potenziale vittoria, spera di riscattarsi in terra magiara ma il lungo fine settimana non è incominciato nel miglior modo possibile visto che nella sessione pomeridiana ha accusato un secondo ...

Charles Leclerc F1 - GP Ungheria 2019 : “Ho voltato pagina in fretta - devo imparare dal mio errore. L’Hungaroring sulla carta non è perfetto per noi” : Un motivato Charles Leclerc è arrivato all’Hungaroring pronto per mostrare a tutti la miglior versione di se stesso, soffermandosi un po’ a spiegare quali sono state le sue sensazioni dopo l’incidente che gli è costato una buona chance di conquistare la prima vittoria in F1 pochi giorni fa in Germania (dove è scivolato, in condizioni di pioggia, schiantandosi contro la barriera alla penultima curva e facendo arenare la sua ...

Charles Leclerc F1 - GP Ungheria 2019 : “Una pista che mi piace - tra le più tecniche presenti in calendario” : Charles Leclerc volta pagina. Il monegasco della Ferrari, reduce dal ritiro molto amaro del GP di Germania (undicesima prova del Mondiale 2019 di F1), ha voglia di rifarsi in Ungheria, già nel prossimo weekend. Il Circus, infatti, tornerà in scena sull’Hungaroring, dove la Ferrari ha raccolto due successi nelle ultime quattro edizioni (nel 2015 e nel 2017 con Sebastian Vettel). La pista, sulla carta, dovrebbe favorire le Mercedes, essendo ...

F1 - GP Germania 2019 : perchè Charles Leclerc non è stato punito? La spiegazione della Race Direction : Una F1 più aperta alla battaglia? A quanto pare è questo il nuovo corso nell’interpretazione dei regolamenti. Lo si è confermato nel corso del caotico GP di Germania, sul tracciato di Hockenheim. L’episodio, nello specifico, è quello che ha visto coinvolti il monegasco Charles Leclerc e la Ferrari, rei di unsafe release dopo il pit-stop (manovra pericolosa). Il pilota del Principato infatti, lasciando la propria piazzola, ha sfiorato ...

F1 - GP Germania 2019 : Charles Leclerc - quando l’eccessiva esuberanza costa cara. Un talento ancora troppo incostante : Il weekend del GP di Germania 2019 di F1 si conclude con un sorriso dolceamaro per la Ferrari che ha ritrovato un concreto e soprattutto attento Sebastian Vettel ma allo stesso tempo ha visto raffreddarsi bruscamente la parabola di crescita di un Charles Leclerc che oggi ha forse peccato un po’, come tanti altri, di troppa esuberanza. Il monegasco è stato colpito, al pari del compagno, da un problema (nel suo caso alla pompa di benzina) ...

VIDEO Charles Leclerc - il team-radio dopo l’incidente : “Nooooo”. La frustrazione nel GP di Germania 2019 : Incidente per Charles Leclerc nella gara del GP di Germania, valido per il Mondiale di Formula 1: il monegasco esce di scena in una gara che avrebbe potuto vincere (e sarebbe stato il primo successo per lui). In un team radio un urlo di rabbia e frustrazione sintetizza lo stato d’animo del pilota Ferrari. IL TEAM RADIO dopo L’USCITA DI Leclerc NEL GP DI Germania DI F1 roberto.santangelo@oasport.it Clicca ...

Charles Leclerc F1 - GP Germania 2019 : “Un errore ha rovinato tutto - è colpa mia. Ma è inaccettabile un asfalto così : era ghiaccio” : Domenica da dimenticare per Charles Leclerc che ha concluso prima del previsto il GP di Germania 2019, tappa del Mondiale F1 andata in scena a Hockenheim. Il pilota della Ferrari era riuscito a rimontare dalla decima alla seconda posizione grazie a una strategia perfetta della scuderia, sfruttando al meglio la pista bagnata si era portato alle spalle di Lewis Hamilton e cercava addirittura di attaccare il Campione del Mondo ma ...

VIDEO Charles Leclerc - incidente nel GP di Germania : Ferrari contro il muro - errore pesantissimo e ritiro : Charles Leclerc si stava rendendo protagonista di una prova stellare nel GP di Germania 2019, il pilota della Ferrari era riuscito a risalire in seconda posizione grazie a un’ottima strategia e poteva addirittura pensare di attaccare il primato di Lewis Hamilton ma ha commesso un errore letale all’ultima curva, ha perso il controllo della vettura, è finito sulla via di fuga ed è andato a sbattere contro il muro. La macchina si è ...

Arthur Leclerc vince il GP di Germania in Formula 4 - il fratello di Charles festeggia a Hockenheim prima della F1 : Arthur Leclerc, fratello minore di Charles, ha vinto il GP di Germania nella Formula 4. Il 17enne monegasco si è imposto ad Hockenheim con grande autorevolezza, la gara-2 ha sorriso a questo giovane talento che ha posto il suo primo sigillo in carriera in questa categoria. Il minorenne si è reso protagonista di una partenza sottotono ma poi con personalità è riuscito a risuperare il norvegese Dennis Hauger e a riguadagnare la testa della gara a ...