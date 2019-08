Colesterolo LDL e HDL | attenzione a quello “buono” | se basso o troppo alto può essere

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 8 agosto 2019): l’incubo, a ragione, di molti. Come spiega un approfondimento dell’Humanitas esso “appartiene alla famiglia dei lipidi o grassi; è una delle componenti della membrana delle cellule ed è presente nel sangue e in tutti i tessuti. Mentre, in quantità fisiologiche, è indispensabile per la costruzione di cellule sane, quando i livelli circolanti sono alti, costituisce uno dei fattori di rischio maggiori per le malattie cardiache“. Tra le cause vi sono senza dubbio una cattiva alimentazione, sovrappeso, il fumo e la mancanza di attività fisica. Ecco i valori normali o patologici di colesterolemia e rischio cardiovascolare forniti dall’Humanitas: Valori (mg/dL), livello Rischio cardiovascolaretotale < 200: normale, valore desiderabile 200-239: borderlinemoderato >240:...

