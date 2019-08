300 persone arrestate mercoledì in Mississippi con l’accusa di essere immigrate

A Mosca più di 300 persone sono state arrestate durante una manifestazione per chiedere elezioni libere : A Mosca più di 300 persone sono state arrestate durante una manifestazione per chiedere elezioni libere, sostiene una ong indipendente che si occupa di monitorare le attività dell’opposizione in Russia. Gli arresti sono avvenuti a circa una settimana di distanza

Migranti : 'viaggi' Tunisia-Sicilia - su gommone 12 persone e 300 chili di sigarette : Palermo, 23 lug. (AdnKronos) - Le traversate dalla Sicilia alla Tunisia, e ritorno, con a bordo Migranti e sigarette di contrabbando, avvenivano nell'arco di una notte. In ogni viaggio venivano trasportati circa 205/300 chili di sigarette e 10/12 persone. E' quanto emerge dall'indagine della Dda di

Migranti : ‘viaggi’ Tunisia-Sicilia - su gommone 12 persone e 300 chili di sigarette : Palermo, 23 lug. (AdnKronos) – Le traversate dalla Sicilia alla Tunisia, e ritorno, con a bordo Migranti e sigarette di contrabbando, avvenivano nell’arco di una notte. In ogni viaggio venivano trasportati circa 205/300 chili di sigarette e 10/12 persone. E’ quanto emerge dall’indagine della Dda di Palermo che oggi ha portato all’arresto di otto persone per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione ...

Vogliamo giustizia! 300 persone in piazza per Rocky - il cane ucciso da un poliziotto : Oltre 300 persone sono scese in piazza, ieri pomeriggio, per chiedere giustizia per il cane Rocky. È successo lo scorso sabato 20 luglio a Napoli, in una manifestazione organizzata dal Partito Animalista Europeo a cui però hanno aderito anche altre associazioni di settore e molti cittadini. Ma chi è Rocky? Si tratta di un pitbull ferito a morte durante un’operazione di polizia avvenuta lo scorso 12 luglio in via Cesare Rossaroll. E il corteo è ...

A Primavalle - un quartiere di Roma - è in corso lo sgombero di un’ex scuola in cui vivono almeno 300 persone : A Primavalle, un quartiere di Roma, è in corso lo sgombero di un’ex istituto agrario occupato in via Cardinal Capranica in cui vivono almeno 300 persone. Da ore la polizia in tenuta antisommossa sta trattando con alcuni occupanti che stanno