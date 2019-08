Volley | Preolimpico 2019 Juantorena | “Voglio prendermi la qualificazione | mio ultimo

Fonte : oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2019) L’Italia si sta avvicinando a grandi passi al torneo dialle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda ilmaschile. Gli azzurri scenderanno in campo al PalaFlorio di Bari nel weekend del 9-11 agosto per affrontare nell’ordine Camerun, Australia e Serbia: tutto dovrebbe decidersi nello scontro diretto contro gli slavi anche se la nostra Nazionale non dovrà comunque sottovalutare gli impegni contro gli aussies e gli africani. Oggi alcuni sicuri protagonisti del prossimo fine settimana hanno rilasciato le loro dichiarazioni ai microfoni della Feder. OSMANY: “Io come i miei compagni vogliamo andarci a prendere questacon tutte le nostre forze. Questo è il miotreno per partecipare di nuovo alle Olimpiadi, non posso farmelo scappare, anche perché prima o poi dovrò smettere di giocare. Sappiamo che ci aspetta un torneo ...

