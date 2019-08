Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2019 ore 08 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 7 AGOSTO 2019 ORE 07.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO AD ECCEZIONE DEL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO PERCORRENDO VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA CESARINA IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 6 AGOSTO 2019 ORE 20.20 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA CODE SULLA COLOMBO IN DI OSTIA CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE SULL’AURELIA RALLENTAMENTI TRA IL PORTO DI CIVITAVECCHIA E SANTA MARINELLA FORTI RALLENTAMENTI ANCHE SULLA LITORANEA TRA CASTEL FUSANO E ANZIO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN PROVINCIA DI LATINA CODE SULLA PONTINA E SU VIA DI TERRACINA TRA SAN FELICE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 6 AGOSTO 2019 ORE 16.20 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE, CODE IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA PONTINA CODE PER LAVORI SULLA STESSA PONTINA DAL BIVIO DELLA COLOMBO A TOR DE CENCI IN DIREZIONE DI POMEZIA, VERSO Roma INVECE PER TRAFFICO INTENSO TRA SPINACETO E IL RACCORDO SULLA COLOMBO CODE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 6 AGOSTO 2019 ORE 12.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE PER UN VEICOLO IN FIAMME AL MOMENTO E’ CHIUSO IL TRATTO IN ESTERNA ALL’ALTEZZA DEL KM 58+500 CODE TRA Roma-FIUMICINO E Roma OSTIENSE CON RIPERCUSSIONI SULLA Roma-FIUMICINO CODE DA PONTE GALERIA, IN DIREZIONE Roma PROSEGUIAMO LUNGO IN ESTERNA, CODE QUI PER TRAFFCO INTENSO, TRA ARDEATINA E APPIA SULLA VIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 6 AGOSTO 2019 ORE 11.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL TRATTO URBANO DELLA A24, RISOLTO L’INCIDENTE, AL MOMENTO LA CIRCOLazioNE E’ REGOLARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE, MENTRE SULLA Roma FIUMCINO CI SONO RALLENTAMENTI TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA NEWTON, IN USCITA DA Roma CI SPOSTIAMO SULLA VIA AURELIA CODE ALLÁLTEZZA DI SANTA MARINELLA, IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 6 AGOSTO 2019 ORE 09.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, PER UN INCIDENTE CODE DA TOR CERVARA A VIA FIORENTINI, IN DIREZIONE TANGENZIALE EST SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCEDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA E ORA RISOLTO, ANCORA CODE, IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA INCIDENTE RISOLTO ANCHE SU VIA DI PRATICA LA CIRCOLazioNE E’ ...

