No al fast food a Caracalla - McDonald’s : “Ricorreremo al Tar” : Roma, 7 ago. (AdnKronos) – ”Abbiamo appreso della decisione del Ministero dei Beni Culturali e del Comune di Roma di procedere alla revoca delle autorizzazioni per i lavori di riqualificazione dell’area presso Viale delle Terme di Caracalla. A partire dal 2015, McDonald’s, assieme all’attuale proprietà, ha regolarmente svolto tutte le procedure amministrative, ottenendo dagli enti competenti tutte le ...

Mc Caracalla - Italia Nostra : rimane rischio fast food a Pantheon : Roma – “Siamo lieti, una volta tanto, di sottolineare con pieno favore l’intervento positivo di un ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli, e di un segretario generale, Gino Famiglietti, che, su istanza delle nostre associazioni e di alcuni organi stampa, hanno scongiurato la grave minaccia di un McDonald’s (nella forma automobilistica di McDrive) nell’area dell’ex Eurogarden al di qua delle Mura ...

"Stop a fast food alle Terme di Caracalla" : Roma, 31 lug. (AdnKronos) - Il Ministero per i beni e le attività culturali "è prontamente intervenuto per annullare, in autotutela, la procedura autorizzativa per la costruzione di un fast foodall’interno dell’area archeologica delle Terme di Caracalla". Lo ha reso noto l’Ufficio stampa del Mibac.

Grancio : verificare legittimità lavori fast food a Caracalla : Roma – “Ho chiesto oggi un’urgente convocazione congiunta delle Commissioni Urbanistica e Commercio per verificare i titoli edilizi e commerciali in base ai quali sono stati avviati i lavori per l’insediamento del McDonald a Caracalla, nonche’ la sussistenza delle autorizzazioni ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Qualcuno ci deve spiegare come e’ stato possibile aggirare il vigente divieto ...