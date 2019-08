Mc Donald’s | tutto autorizzato | iter Terme Caracalla iniziato nel 2015

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Roma – “Abbiamo appreso della decisione del ministero dei Beni culturali e del Comune di Roma di procedere alla revoca delle autorizzazioni per i lavori di riqualificazione dell’area presso viale delledi. A partire dal, McDonald’s, assieme all’attuale proprieta’, ha regolarmente svolto tutte le procedure amministrative, ottenendo dagli enti competenti tutte le autorizzazioni e i nulla osta necessari e previsti per la riqualificazione in oggetto”. Cosi’ McDonald’s in una nota. “Non possiamo mancare di sottolineare con dispiacere che, giunti al termine di un lungoburocratico, ci troviamo – come spesso capita a molti imprenditori italiani, piccoli o grandi – a veder bloccato un investimento che crea occupazione, con un intervento che avviene a procedura conclusa e lavori avviati. Abbiamo ...

