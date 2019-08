L' abusivismo costiero dilaga | ma le case restano lì Un rapporto

Fonte : agi

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Non importa che una casa sia stata costruita illegalmente, in zone protette deturpando il paesaggio e in maniera non sicura: una volta eretto l'edificio, nessuno oserà buttarlo giù. Il più delle volte per evitare il cosiddetto “ricatto elettorale”. È quanto emerge da undi Legambiente secondo cui “il cemento illegale ha invaso negli ultimi decenni le coste italiane e ancora oggi sembra esserci una sola certezza: poco o nulla viene buttato giù. Le demolizioni dei manufatti abusivi sono ferme al palo e nelle zone costiere è ancora più evidente”. Per capire l'entità del fenomeno bastano pochi numeri. Secondo Legambiente sono 32.424 le ordinanze di demolizione emesse dal 2004 al 2018 in poco più del 20% dei comuni costieri italiani che hanno risposto all'indagine “Abbatti l'abuso”. “Di queste però solo 3.651 sono state eseguite, cioè con il ...

