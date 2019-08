In Call of Duty | Modern Warfare sarà presente il Tamagunchi | un animaletto

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Diofin queste settimane ne abbiamo parlato abbondantemente. Il gioco ad esempio supporterà mouse e tastiera su PS4 ed Xbox One, le mappe saranno in grado di contenere un massimo di 100 giocatori, epossibile inoltre il cross-play su tutte le piattaforme.Tuttavia Infinity Ward ha svelato qualcosa in più del gioco, in particolare una feature molto carina che consente di portarsi dietro unvirtuale simile al Tamagotchi. Questa strana idea è venuta al direttore artistico Joel Emslie grazie alla sua insana passione per gli orologi. "Abbiamo voluto inserire l'orologio da polso all'interno del gioco" spiega il direttore del design multiplayer Geoff Smith "ed uno dei nostri sviluppatori ne è stato entusiasta, così ha creato un kit che consente di avere l'ora reale nel gioco".Lo studio di sviluppo ha in seguito cominciato a macinare altre idee: ...

