U&D | botta e risposta tra Mario Serpa e Sperti | Gianni gli dà dell' incoerente

U&D - Giulia sbotta contro Manuel dopo l'intervista : 'Le parole sono smentite dai fatti' : Le interviste pubblicate ieri 26 luglio su Witty Tv non hanno messo fine alle discussioni tra gli ex protagonisti di Uomini e donne, lasciatosi a poche settimane dalla scelta avvenuta lo scorso maggio. Al contrario, due di loro hanno dato l'avvio a nuovi botta e risposta, destinati a non esaurirsi in breve tempo. Protagonista di nuove dichiarazioni al vetriolo su Instagram è Giulia Cavaglià, che sembra non avere particolarmente gradito le parole ...

U&D - Sara sbotta contro l'ex fidanzato Luigi Mastroianni : 'Ora basta stare in silenzio' : Sara Affi Fella, la tronista dello 'scandalo' a Uomini e donne, torna a parlare sui social e questa volta lo fa puntando duramente il dito contro il suo ex fidanzato Luigi Mastroianni, con il quale ha vissuto una storia d'amore 'lampo' dopo la scelta avvenuta in trasmissione da Maria De Filippi. La bella Sara ha voluto rompere il silenzio su Luigi dopo che quest'ultimo l'ha tirata in ballo facendo un paragone con Angela Nasti, la tronista di ...

U&D - Mara Fasone smentisce il flirt con Jeremias e sbotta contro la Marzano : 'Sei pazza' : In questi giorni si sta consumando una vera e propria guerra social tra l'influencer Deianira Marzano e l'ex tronista di Uomini e Donne Mara Fasone. Le due protagoniste sono entrate in conflitto tra loro a causa di alcune dichiarazioni fatte dalla Terribile contro l'ex concorrente del talk show di Maria De Filippi. Nel caso specifico, la Marzano ha accusato Mara Fasone di c'entrare qualcosa nella rottura tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè. Le ...

Raffaella Mennoia sbotta contro alcune coppie di U&D : 'Nessuno le ha mai invitate' : Anche la seconda puntata di Temptation Island 6 è andata in onda. Davvero molteplici sono stati gli avvenimenti accaduti e altrettanti i colpi di scena che hanno generato suspense per i telespettatori. Ad ogni modo, a stuzzicare maggiormente la curiosità dei fan ci ha pensato direttamente la caporedattrice di Uomini e Donne Raffaella Mennoia. Quest'ultima, infatti, nel bel mezzo della puntata di ieri, ha pubblicato un post molto interessante sul ...

U&D - Giulia ha lasciato Manuel dopo il presunto tradimento e lui sbotta : 'Solo vittimismo' : Tra le ultime coppie che si sono formate nel corso dell'ultima stagione televisiva di Uomini e donne, vi è anche quella composta da Giulia e Manuel. I due, dopo essersi professati il loro amore all'interno dello studio del dating show di Maria De Filippi, hanno scelto di conoscersi meglio fuori dal contesto televisivo, ma la loro relazione non è mai andata in porto e poche settimane dopo la scelta si sono già detti addio. Complice un presunto ...

U&D - Manuel sbotta contro i fan e nega il tradimento con la Cavaglià : 'State esagerando' : La relazione di coppia tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano, nata durante l'ultima edizione del dating show di Mediaset Uomini e Donne, sembra che stia attraversando un periodo di crisi ad appena un mese dalla scelta. Dopo che l'ex corteggiatore è partito assieme a dei suoi amici per una vacanza ad Ibiza, le voci di una possibile rottura tra i due si sono fatte sentire sempre di più. E nelle ultime ore, taci dicerie potrebbero aver trovato una ...

Gossip U&D : Angela e Alessio si sono detti addio - Mennoia sbotta su IG contro la ragazza : Nelle ultime settimane si è assistito alla nascita di nuove coppie che si sono formate all'interno dello studio di Uomini e donne, la popolare trasmissione del daytime di Canale 5 condotta da Maria De Filippi. Una di queste è la coppia composta dall'ex tronista Angela Nasti e da AlessioCampoli. Un percorso decisamente non facile, che tuttavia ha portato la bella Angela a coronare il suo sogno d'amore con il corteggiatore che più di tutti le ha ...

U&D - la Nasti sbotta contro chi la paragona a Affi Fella : 'Ma non vi siete stancati?' : Il percorso di Angela Nasti a Uomini e Donne si è concluso ormai da circa una settimana. La ragazza è stata la prima a scegliere il suo compagno di vita, selezionando Alessio a scapito di Luca, favorito tra i due. Ebbene, la scelta della Nasti non ha convinto i fan del dating show in quanto la nuova coppia si è fatta vedere in pubblico davvero poche volte: il che è strano considerato che Angela è sempre stata molto attiva sui social. Quello che ...

Prati-gate - un ex corteggiatore di U&D sbotta contro la Perricciolo : 'Ridicole' : Il giallo legato alle nozze tra Pamela Prati e Mark Caltagirone sembra arricchirsi ogni giorno di elementi sempre più inquietanti. Nelle scorse ore Gianluca Tornese è letteralmente sbottato contro Pamela Perricciolo: le parole dell'ex corteggiatore di Uomini e Donne si vanno ad aggiungere alle testimonianze negative di Alfonso Signorini, Emanuele Trimarchi, Sara Varone e Manuela Arcuri. Le due ex socie dell'Aicos Management per molti anni hanno ...