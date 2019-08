Omaggio a Ferlinghetti e al suo Ulisse desnudo

Fonte : espresso.repubblica

(Di martedì 6 agosto 2019) "Calabrese" è il titolo della mostra, ospitata a Palazzo Falletti di Siderno Superiore (dall’8 al 31 agosto), che accoglie le opere dell’artista e intellettuale Lawrence. La manifestazione è arricchita da un fitto calendario di eventi: reading di poesia, presentazioni di libri, concerti e laboratori di scrittura per adulti e bambini. Nel corso di uno dei suoi soggiorni in Calabria,ha concepito la rielaborazione, in chiave ironica e moderna, del passaggio dinello Stretto di Messina. Sono così nati dodici disegni preparatori a inchiostro, successivamente rielaborati in opere pittoriche che, nelle parole dello stesso autore, «rivelano le attività sessuali clandestine dinel corso del suo famoso tour del Mediterraneo aggiungendo un nuovo capitolo all’Odissea di Omero». La mostra, curata da Giada Diano ed Elisa Polimeni, comprende tre sezioni: ...