Lo sgombero del centro sociale XM24

Bologna - sgombero del centro sociale Xm24 : fuochi d’artificio all’arrivo della polizia : È cominciato intorno alle 5.30 lo sgombero dello spazio pubblico autogestito Xm24 in via Fioravanti, in zona Bolognina nella prima periferia di Bologna. Carabinieri e polizia, aprendo una rete, sono entrati dentro il centro sociale. Parte di agenti e militari in tenuta antisommossa sono fuori dall’edificio dove si è radunata una cinquantina di attivisti. Una parte degli attivisti di Xm24 è all’interno dell’edificio, mentre ...

Maltempo Alto Adige : al via i lavori di sgombero e ripristino delle infrastrutture danneggiate : Frane, smottamenti, cadute massi, allagamenti. Questi i danni più importanti provocati dai violenti temporali che nelle serate di giovedì e venerdì della scorsa settimana hanno colpito molte zone dell’Alto Adige. In tutta la Provincia i lavori di sgombero del materiale e di ripristino delle infrastrutture, coordinati dalla sistemazione bacini montani dall’Agenzia per la protezione civile, sono già iniziati. “E’ ...

Torino - completato lo sgombero dell’ex Moi. All’interno dei due edifici risiedevano da anni 350 persone - in prevalenza migranti : È stato completato questa mattina all’alba lo sgombero di due palazzine del Moi di Torino, l’ex villaggio olimpico occupato da anni da famiglie di migranti. Un’operazione definita “dolce” dalla prefettura perché avvenuta in accordo con le famiglie. All’interno dell’edificio risiedevano complessivamente circa 350 persone, di cui 143 nella cosiddetta palazzina grigia e 198 in quella arancione. Le ...

Casapound - blitz della Raggi in sede : “Rimuovete l’insegna”. Ma il M5S alla Camera boccia la mozione Pd per lo sgombero : Virginia Raggi consegna a Casapound un ultimatum per rimuovere l’insegna della tartaruga frecciata dalla sede (occupata) di via Napoleone III a Roma. Quasi nello stesso momento, alla Camera dei Deputati, il M5S e la Lega bocciano l’ordine del giorno proposto dal Partito Democratico che impegnava il governo a sgomberare l’edificio, già inserito nell’elenco degli 88 stabili nel mirino della Prefettura di Roma. L’atto ...

Occupanti via Tempesta : sgombero? deve prevalere modello Carlo Felice : Roma – “Non siamo dei delinquenti, siamo brave persone e siamo anche disposti a pagare un canone sociale, l’importante e’ che non ci mandino in mezzo a una strada o in una struttura d’accoglienza qualsiasi. Abbiamo paura di essere divisi dai nostri figli e dei nostri mariti”. È il grido d’aiuto degli Occupanti di via Antonio Tempesta 262, nel quartiere di Torpignattara, a Roma, raccolto oggi ...

Virginia Raggi : "L'agenzia del demanio ha avviato l'iter per lo sgombero di CasaPound" : Virginia Raggi annuncia su Twitter l’avvio dell’iter per sgomberare lo stabile occupato da CasaPound a Roma.“Finalmente - scrive - l’Agenzia del demanio ha avviato l’iter per lo sgombero di CasaPound. Bene, questa situazione non è più tollerabile. Basta privilegi sulle spalle dei cittadini”. Finalmente @agenziademanio ha avviato iter per lo sgombero di #Casapound. Bene, questa situazione non ...

Il bambino porta via i libri e il poliziotto lo guarda : la foto simbolo dello sgombero di Primavalle scuote la rete : “Le parole non possono aggiungere altro”, commenta un utente. Ed è così. Quella scattata da Massimo Percossi dell’Ansa è l’immagine simbolo dello sgombero di via Cardinal Capranica, a Primavalle, periferia nord di Roma. Ritrae un bambino che porta via dei libri mentre alle sue spalle un poliziotto lo osserva. “Armi”, scrive un altro utente su Twitter, a evidenziare i libri del ...