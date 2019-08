L’app Google Trips abbassa la saracinesca e cede il posto al servizio web

Samsung pronta a cambiare L’app per gli SMS : in arrivo Google Messaggi di default : Pare che il team di Samsung abbia deciso di sostituire l'applicazione per la gestione dei Messaggi di testo sviluppata dal colosso coreano con la soluzione di Google L'articolo Samsung pronta a cambiare l’app per gli SMS: in arrivo Google Messaggi di default proviene da TuttoAndroid.

Ecco perché Google si sta sbarazzando delL'app Android Auto per smartphone : Google vuole sbarazzarsi dell'app per lo smartphone visto che verrà sostituita dalla modalità guida di Google Assistant con un'interfaccia completamente nuova, inoltre Android Auto si sta sempre più specializzando per i display per Auto.

L'app Google 10.33 introduce novità per la lettura vocale - Collezioni - Ambient Mode e altro : Il codice dell'App Google 10.33 rivela che il team di sviluppo è al lavoro su una funzionalità di lettura TTS che proviene da Google Go e sta continuando lo sviluppo della modalità Ambient Mode con Google Assistant.

Google Assistant sui Samsung Galaxy Watch? Ora è possibile - basta L'app GAssist : GAssist.Net Companion è un'applicazione complementare non ufficiale che permette di utilizzare Google Assistant sui dispositivi Samsung Galaxy Watch e altri smartwatch con sistema Tizen.

L'app Google 10.24 rivela di più sulla possibilità di istruire Google Assistant e altre novità : L'App Google 10.24 rivela di più sulla possibilità di istruire Google Assistant e rimuove stranamente i Chromebook dalla sezione Disponibilità di varie funzionalità di Google Assistant.

Ecco le novità per L'app e la versione web di Google Voice : Google Voice 2019.28 adotta finalmente il commutatore di account del Material Theme, inoltre il team di sviluppo sta lavorando per aggiungere il supporto per le vCard, mentre l'app web ora rende il pannello delle chiamate sempre visibile con i controlli audio.

L'app Calendario Google potrebbe presto ottenere l'integrazione di Google Tasks : Il codice contenuto nella versione 6.0.42 dell'APK del Calendario Google presenta oggi due indizi che fanno riferimento all'integrazione di Google Tasks. Il primo indizio riguarda la rimozione di elementi e il secondo genera un errore quando si tenta di eliminare un'attività con attività secondarie.

Purtroppo è proprio così : Google ci riprova con i social con L'app Shoelace : Sembra che Area 120, il team sperimentale di Google, stia tentando di far rinascere l'idea di Schemer con un nuovo servizio chiamato Shoelace orientato all'incontro con nuove persone per ampliare la propria cerchia sociale in base alla corrispondenza tra gli interessi degli utenti e facilitando la pianificazione e l'incontro agli eventi.

L'app Google 10.20 conferma le novità per il Display Ambient e rivela nuovi dettagli : Ancora un aggiornamento in beta per l'App Google che arriva così alla versione 12.20 con numerosi dettagli sulle novità per il Display Ambient e non solo.

L'app Google 10.16 porta novità per Google Assistant e introduce due nuove modalità : L'App Google si aggiorna alla versione 10.16 per i beta tester con tante novità per Google Assistant e l'introduzione di due nuove modalità.

Aprite L'app di Google One - potreste avere un Google Home Mini in regalo : Ultimamente gli altoparlanti Google Home Mini sono stati protagonisti di varie offerte, ma ora gli utenti di Google One possono ottenerli gratuitamente come già accaduto negli ultimi mesi. L'iniziativa è apparsa sull'app Google One per gli utenti abbonati al servizio di archiviazione sul cloud che hanno la possibilità di ottenere il dispositivo gratis senza costi di spedizione.

Andate a controllare - il tema scuro è in roll out per L'app Google : Da diversi mesi Google sta distribuendo il tema scuro per molte delle sue app Android, ma a volte non immediatamente per tutti gli utenti e spesso con errori di visualizzazione. Questa sembra essere la volta buona per l'App Google, visto che in questi giorni l'azienda di Mountain View sta diffondendo la modalità scura per un ampio gruppo di utenti Android.

L'app Store va sempre bene e si conferma più redditizio del Google Play Store anche nel primo trimestre del 2019 : Stando ad un nuovo report di Sensor Tower, le app pubblicate dai principali 100 editori di Google Play Store e App Store hanno generato 130,4 milioni di dollari di spesa