Cosa prevede il decreto sicurezza bis di Matteo Salvini

Sciopero autostrade del 4-5 agosto - Cosa prevede lo stop : Sciopero autostrade del 4-5 agosto, cosa prevede lo stop I lavoratori incrociano le braccia nella domenica del primo weekend di esodo estivo di agosto. Si tratta di uno Sciopero su turni di quattro ore e sono previsti diversi disagi: i flussi di auto saranno dirottati verso i varchi automatizzati, con conseguenti ...

Educazione civica a scuola 2019 : legge approvata - ecco Cosa prevede : Educazione civica a scuola 2019: legge approvata, ecco cosa prevede Educazione civica, da tempo in molti ne volevano la reintroduzione negli istituti scolastici. La buona notizia è che a partire da settembre 2019 sarà reintrodotta l’ora di Educazione civica. Il disegno di legge sull’argomento è stato infatti approvato in Senato nella giornata di giovedì 1 agosto con 138 sì e 38 astensioni. Gli studenti della scuola primaria e secondaria ...

È sì alla legge per il ritorno dell'educazione civica a scuola. Ecco Cosa prevede : La valorizzazione dei principi della Costituzione e delle Istituzioni europee, insieme a tematiche come la sostenibilità ambientale, l’educazione alimentare, la promozione della salute e del benessere. Ma anche il rispetto della regole della convivenza civile, da imparare a partire dai banchi di scuola. Sono questi i contenuti della nuova legge che “introduce” l’insegnamento dell’educazione civica, approvata ...

Il Minimo solare potrebbe portare ad una “mini era glaciale” : “Nessuno può prevedere Cosa succederà” : Un decennio fa, gli scienziati hanno notato un record assoluto di raggi cosmici, ossia raggi che si originano dallo spazio profondo, da non confondere con i raggi solari che provengono, appunto, dal sole. Ora gli scienziati hanno notato che i raggi cosmici stanno tornando mentre il sole si addentra sempre di più nel Minimo solare. Il sole segue cicli di 11 anni, in cui raggiunge un massimo e un Minimo solare. Durante un massimo solare, il sole ...

Violenza contro le donne - il Codice Rosso è legge. Cosa prevede : Il Codice Rosso è legge. Il Senato (con 197 sì e 47 astenuti) ha approvato il decreto di legge sulla tutela delle vittime di Violenza domestica e di genere. Il testo era stato varato nel novembre del 2018 e sostenuto fortemente dal Guardasigilli Alfonso Bonafede e la deputata leghista Giulia Bongiorno. Approvata la legge #CodiceRosso.Obbligo di ascoltare una donna entro 3 giorni, inasprimento delle pene, eliminazione attenuanti per ...

Cosa prevede la nuova legge contro la violenza sulle donne : Il ministro della Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno (foto: Roberto Monaldo / LaPresse) Il revenge porn, ovvero la pubblicazione e diffusione di materiale privato con contenuto sessualmente esplicito senza il consenso della persona ritratta, ora è punito ufficialmente anche in Italia. Il Senato ha approvato in ultima lettura il cosiddetto Codice rosso, il disegno di legge contro la violenza domestica e di genere, con 197 sì e 47 astenuti. ...

Revenge porn : cosa è e Cosa prevede la legge : Da Pamela Anderson e Tommy Lee, fino al caso di Giulia Sarti. Tutte vittime del Revenge porn: la diffusione online senza il consenso di immagini o video in cui appaiono nude o mentre fanno sesso. Dal 1995, quando divenne pubblico il sex tape tra l’attrice di Baywatch e il musicista statunitense, la pratica si è diffusa a macchia d’olio, diventando un fenomeno pericoloso anche in Italia. Sono tante le storie con conseguenze ...

Violenza sulle donne - approvato il Codice rosso. Dall'obbligo di ascolto al revenge porn : ecco Cosa prevede : Violenza sulle donne, via libera definitivo del Senato al Ddl sulla tutela delle vittime di Violenza domestica e di genere, il cosiddetto Codice rosso. Il provvedimento, che ha incassato l'ok...

Migranti - che Cosa prevede il nuovo piano italiano : dai filtri sui visti ai porti franchi : Nell'ultimo anno sul tema Migranti la Farnesina ha ceduto totalmente la ribalta mediatica al Viminale e a Salvini. Ora il...

Regionalizzazione della scuola : che Cosa prevede l’iniziativa del governo : La questione della Regionalizzazione della scuola promossa dal ministro Marco Bussetti, titolare del Miur, è al centro del dibattito politico tra governo e maggioranza. La questione, che deriva dagli effetti dell'autonomia differenziata su alcune materie di competenza statale che passerebbero in capo alle regioni, come nel caso di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, è molto spinosa, perché riguarda un settore molto delicato, quello della scuola ...

Salario minimo 2019 : Cosa prevede - come funziona - a quanto ammonta : Garantire ai dipendenti un Salario dignitoso e in costante aumento. È questo l’intento del Disegno di legge n. 658 proposto dal Movimento Cinque stelle e attualmente in discussione al Senato. Il testo prevede l’introduzione di un limite minimo di retribuzione oraria per ogni dipendente e co.co.co. a prescindere dall’attività svolta, dal settore produttivo e dal contratto collettivo applicato. Una riforma che modificherebbe radicalmente il ...

Decreto Crescita - via libera alla fiducia al Senato - ora è legge : ecco Cosa prevede : Il Senato ha approvato la questione di fiducia e ha dato il via libera definitivo al Decreto Crescita, uscito completamente modificato (con l'aggiunta di 60 articoli) dalla discussione alla Camera dei deputati. Votano a favore Lega e M5s, contrari Pd, Fi e Leu, si astiene Fdi. ecco cosa prevede il provvedimento.Continua a leggere

Il decreto Crescita è legge | Ecco Cosa prevede | Conte : "Così rilanciamo l'economia nel Paese" : Il testo va a normare argomenti molto eterogenei: dal salvataggio del Comune di Roma allo scivolo di 5 anni per chi vuole andare in pensione

Il decreto crescita è legge. Dalla rottamazione delle cartelle agli scivoli per la pensione : che Cosa prevede : Il decreto crescita incassa la fiducia anche dall’Aula del Senato e diventa legge. Il provvedimento, contenente misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, aveva ottenuto, venerdì 21 giugno, il primo via libera Dalla Camera dove, ai 50 articoli iniziali se ne erano aggiunti altri 60, che lo hanno tr...