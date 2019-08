Uccide moglie a martellate Arrestato 87enne

Ravenna - 87enne Uccide a martellate la moglie di 79 anni nella loro abitazione : Ha aggredito la moglie di 79 anni a martellate nella loro abitazione alle porte di Faenza, nel Ravennate. La donna, portata in elicottero in ospedale in condizioni disperate, è morta poco dopo l’arrivo al Bufalini di Cesena a causa delle gravi ferite riportate. I soccorsi sono stati subito allertati dalla figlia dei coniugi, alla quale il padre, di 87 anni, subito dopo l’aggressione aveva scritto un sms dicendo di volersi togliere la ...

Bari - delitto ad Acquaviva delle Fonti : moglie Uccide marito al culmine di un litigio : Una terribile tragedia familiare si è verificata ieri sera, giovedì 1 agosto, ad Acquaviva delle Fonti, una cittadina della provincia di Bari. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, pare che un uomo di 30 anni, Francesco Armigero, del posto, sia stato ucciso da sua moglie al termine di una violenta lite, intercorsa tra quest'ultima e la nuova compagna dell'Armigero. I due infatti, marito e moglie, sempre secondo quanto ...

Tentò di Uccidere la moglie e le diede fuoco - dopo sei anni esce dal carcere in semilibertà : L’uomo ha ottenuto la semilibertà dal Tribunale di Sorveglianza di Venezia. Potrà uscire per lavorare ma la notte dovrà...

Nel Barese - moglie Uccide il marito a coltellate : si stavano separando : Emanuela Carucci Il delitto è avvenuto sulle scale del condominio dove l'uomo viveva con una nuova compagna Una donna, al culmine di una lite, ha ucciso a coltellate il marito ad Acquaviva delle Fonti, un Comune in provincia di Bari. I due si stavano separando. Probabilmente la donna non accettava la fine del loro matrimonio.La vittima è Francesco Armigero, un uomo di 30 anni. L'omicidio è avvenuto in uno stabile di via Monsignor ...

Modena - femminicidio in via Alassio : 88enne Uccide a coltellate la moglie : Ennesimo femminicidio nel nostro Paese: questa volta il dramma si è verificato a Modena, precisamente in via Alassio, questa mattina all'alba. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, pare che un uomo di 88 anni, le cui generalità non sono state diffuse, abbia colpito a morte la propria consorte con almeno una coltellata. Al momento sono ignote le cause del folle gesto dell'anziano, che oltretutto pare sia affetto da demenza senile. ...

Ossessionato dalla gelosia - Uccide la moglie a 93 anni : È accaduto a Sesto San Giovanni, dove un 93enne ha colpito la consorte di tre anni più giovane di lui. Il corpo senza vita della donna è stato trovato dal figlio: l'anziano era seduto accanto a lei. Da sempre lo tormentava un unico timore: che la moglie volesse abbandonarlo, per tradirlo con un altro uomo. Una paura che aveva resistito agli anni, 93 lui e 90 lei, e alla demenza senile che lo aveva colpito. Un'ossessione che, però, ...

Ettore Weber - parla la moglie del domatore ucciso : “Non Uccidete la tigre. Non ha colpe. Se mi faccio un selfie accanto a un burrone e cado non è colpa del burrone” : La tigre non deve essere soppressa. Così la pensa la moglie del domatore Ettore Weber, ucciso da un grande felino mentre si trovava impegnato nel suo addestramento in un circo Orfei. Il fatto è accaduto a Triggiano, nel barese. “Non sopprimetela, non ha colpe. È stato mio marito che ha sbagliato un movimento, ha detto la moglie di Weber, Loredana Vulcanelli, a Il Giorno. Il marito, con il quale era in coppia da 40 anni, stava facendo ...

Brescia - uomo tenta di Uccidere moglie e figlia a martellate : arrestato 59enne : Si è sfiorata una terribile tragedia familiare questa notte a Coccaglio, nel Bresciano, dove un uomo di 59 anni ha tentato di uccidere a martellate la moglie e la figlia, rispettivamente di 51 e 21 anni. Fortunatamente le due donne sono salve, e come riporta la stampa locale e nazionale le due sono state medicate presso l'ospedale e non corrono alcun pericolo di vita. Per loro solo qualche ferita, comunque non grave. La paura per loro comunque è ...

