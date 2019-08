Ma quale sicurezza bis? Open Arms pubblica le foto dei naufraghi soccorsi

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 5 agosto 2019) C'è Hortensia, che è riuscita a scampare alla violenza ma non alla furia di chi, prima di farla imbarcare, le ha versato addosso carburante lasciando che l'acqua salata del mare facesse il resto. Ustionata, "haogno di cure continue". C'è Marie, della Costa d'Avorio, rapita, violentata, il padre del bimbo che ha in grembo assassinato un mese fa in un attacco al centro di detenzione di Tajoura, dove era rinchiuso.VIDEO - Cosa prevede la leggeE c'è il bambino che adesso sorride all'obiettivo delgrafo, ma quando è stato soccorso era disidratato, scottato per le ore trascorse sotto il sole di questa estate rovente. Sono alcune delle storie dei- alcuni "con segni evidenti delle torture subite in Libia" - salvati tra giovedì e venerdì scorsi ...

gf_fregoni : I Cinque Stelle votando il decreto sicurezza dimostrano qual è l'unico valore venale nel quale credono: l'indennità parlamentare! - oldo_bis : RT @FPaffy: A Hortensia le hanno rovesciato addosso del carburante lasciando che l’acqua salata del mare facesse il resto. Ustionata, ha… - elisa_turrini : La Storia non dimentica. Io non dimentico. #umanita' -