Conte:Patto per crescita attuerà fase 2

"La primadella nostra azione di governo si è concentrata sul contrasto al profondo disagio sociale che ha interessato le fasce più deboli della società, in seguito alla crisi economica. Ora,con la prossima manovra economica, intendiamo dare attuazione alla'2' per realizzare unper lae lo sviluppo sociale". Lo avrebbe detto il premieralle parti sociali.avrebbe spiegato che ilè basato du 4 pilastri:tutela sicurezza sociale,politiche lavoro,quadro fiscale per competitività,sostegno investimenti(Di lunedì 5 agosto 2019)