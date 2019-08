Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2019) Un bambino di 6 anni èto dal decimodi. Il piccolo, schiantatosi sul tetto al quintodell’edificio, è stato ricoverato in condizioni critiche in ospedale, dove è stato trasferito in elicottero. La polizia ha individuato e arrestato un 17enne che potrebbe averlo spinto. Gli inquirenti, infatti, hanno ascoltato diversie, a quanto apprendono i media britannici, nulla suggerisce che conoscesse la vittima. A dare l’allarme, secondo la Bbc, è stata la madre del. “Dov’è mio figlio, dov’è mio figlio”, ha urlato la donna, mentre alcune persone fra i presenti hanno iniziato a radunarsi intorno al 17enne arrestato. A quel punto il ragazzo, che appariva tranquillo agli occhi dei, è stato subito fermato dalle forze dell’ordine. I responsabiliGalleria hanno confermato che ...

Cascavel47 : Londra, bimbo precipita dal 10° piano della Tate Modern Gallery: è grave. I testimoni: “E’ stato spinto”. Arrestato… - TutteLeNotizie : Londra, bimbo precipita dal 10° piano della Tate Modern Gallery: è grave. I testimoni: “E… - GDS_it : Bimbo gettato dal tetto della #TateModern a #Londra, arrestato un 17enne -