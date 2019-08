Gli altri supermercati senza casse

Salvini : “I Cinque Stelle ci diano una mano - altrimenti il Paese lo miGlioriamo anche da soli” : Matteo Salvini, da un comizio per la festa della Lega Romagna, lancia l'ennesima frecciata agli alleati di governo: "O i Cinque Stelle ci danno una mano a migliorare il Paese, oppure il Paese lo miglioriamo da soli". Il ministro commenta anche la prossima manovra economica, la Russia, la 'zingaraccia' e gli ultimi fatti di cronaca.Continua a leggere

Ambra Lombardo e Kikò furiosi : “Lavora senza scavalcare Gli altri!” : Kikò Nalli e Ambra Lombardo ostacolati in tv? Il duro sfogo social Kikò Nalli e Ambra Lombardo sono, come al solito, presi di mira. Prima per il loro sentimento, giudicato finto e nato soltanto a favore delle telecamere, e ora anche sul campo lavorativo. Qualche tempo fa, l’ex marito di Tina Cipollari aveva scritto un post sfogo contro i leoni da tastiera, specificando che le sue parole erano rivolte ad un ex compagno di avventura. Ora, ...

Il nuovo amore di Lady Gaga e Gli altri gossip della settimana : Le storie della settimana (29 luglio-2 agosto)Le storie della settimana (29 luglio-2 agosto)Le storie della settimana (29 luglio-2 agosto)Le storie della settimana (29 luglio-2 agosto)Le storie della settimana (29 luglio-2 agosto)Le storie della settimana (29 luglio-2 agosto)Le storie della settimana (29 luglio-2 agosto)Le storie della settimana (29 luglio-2 agosto)Le storie della settimana (29 luglio-2 agosto)Le storie della settimana (29 ...

Lotta - Mondiali cadetti Sofia 2019 : quinto posto per Michela Chessa - fuori Gli altri azzurrini : Quinta giornata di gare a Sofia per i Mondiali della categoria cadetti della Lotta: nella femminile perde la finale per il bronzo, nei –40 kg Michela Chessa, invece esce nel primo turno dei ripescaggi nei -61 kg ad Aurora Russo, mentre nella greco-romana vengono definitivamente eliminati Steve Momilia (-65 kg) Santo Di Dio (-80 kg) e Michele Giura (-110 kg) Nella Lotta femminile, nei -40 kg Michela Chessa supera nei ripescaggi per priorità ...

Di Maio alla Lega : "Basta con Gli attacchi - se voGliono altri ministeri li chiedano pubblicamente" : Il vicepremier pentastellato duro con gli alleati: "Non si può stare al governo come opposizione. Se la Lega vuole la flat tax trovi i miliardi che servono. E sul commissario europeo abbiamo già perso troppo tempo"

Nainggolan-CaGliari - Giulini : “Trattativa chiusa? Non sarei qui altrimenti…” : “Trattativa chiusa? Non sarei qui altrimenti“. Con questa breve battuta il presidente del Cagliari Giulini commenta l’imminente arrivo di Radja Nainggolan nella squara sarda. Il patron rossoblu, nella sede interista insieme all’agente del belga, discute sull’accordo definitivo. Nainggolan ha scelto il Cagliari: il club sardo sta costruendo una squadra stellare Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per ...

Naniggolan-CaGliari - Giulini : ” Trattativa chiusa? Non sarei qui altrimenti…” : “Trattativa chiusa? Non sarei qui altrimenti“. Con questa breve battuta il presidente del Cagliari Giulini commenta l’imminente arrivo di Radja Nainggolan nella squara sarda. Il patron rossoblu, nella sede interista insieme all’agente del belga, discute sull’accordo definitivo. Nainggolan ha scelto il Cagliari: il club sardo sta costruendo una squadra stellare Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per ...

Di certo Android Q e EMUI 10 su questi smartphone Huawei e Honor : Gli altri papabili : Tema scottante in questo agosto quello di Android Q ed EMUI 10 su smartphone Huawei e Honor. A 8 giorni dalla Conferenza HDC 2019 in scena in Cina il 9 agosto appunto in cui di certo verrà presentata l'ultima interfaccia software del produttore, le notizie sui device pronti al grande salto si fanno più chiare e concrete. Grazie alla fonte Huawei Central possiamo riportare delle liste aggiornate relative alla compatibilità di Android Q e ...

Ecco le regole che Meghan - Kate e Gli altri reali devono rispettare : Kate e Meghan, che intesa a WimbledonKate e Meghan, che intesa a WimbledonKate e Meghan, che intesa a WimbledonKate e Meghan, che intesa a WimbledonKate e Meghan, che intesa a WimbledonKate e Meghan, che intesa a WimbledonKate e Meghan, che intesa a WimbledonKate e Meghan, che intesa a WimbledonKate e Meghan, che intesa a WimbledonKate e Meghan, che intesa a WimbledonLa recente lista di divieti – per i vicini dei Sussex – si è ...

Lotta - Mondiali cadetti Sofia 2019 : va in finale per il bronzo Veronica Braschi - out Gli altri azzurrini : Terza giornata di gare a Sofia per i Mondiali della categoria cadetti della Lotta: nella femminile va in finale per il bronzo, che si disputerà domani, nei -65 kg, Veronica Braschi, invece nei -73 kg viene eliminata agli ottavi e non accede ai ripescaggi Noemi D’Angelo, mentre nello stile libero entrambi gli azzurrini impegnati, Francesco Masotti nei -71 kg e Davide Cossu nei -92 kg:, vengono eliminati nel primo turno dei ripescaggi. Nella Lotta ...

Miriam Leone : "Non volevo essere uguale aGli altri. A 4 anni - ho buttato il grembiule scolastico nel water" : In un’intervista in esclusiva con il vicedirettore di Vanity Fair, Miriam Leone ha parlato della sua infanzia e adolescenza, e di essere sempre stata quella strana, che non si voleva conformare. L’attrice siciliana riprenderà i panni di Veronica Castello nella serie 1994, in onda su Sky Atlantic e con protagonista Stefano Accorsi, e sarà al cinema assieme a Luca Marinelli nel film su Diabolik. Già ...

Jimmy Ghione - difficile dimenticare l'ex moGlie : "Soffrirò per altri 20 anni e passa" : L'inviato di Striscia è fidanzato con l'attrice russa Daria Baykalova, ma il matrimonio con Tania Paganoni resta...

CorSport : Tornano Fabian e Gli altri. Il Napoli riprende forma : Finalmente, nel Napoli, cominciano a tornare i calciatori reduci dagli impegni con le nazionali o dalle vacanze. Il primo a tornare, domani, sarà Fabian Ruiz, il “predestinato della Spagna”, scrive il Corriere dello Sport. Viene da un Europeo Under 21 giocato in maniera sublime, con tanto di incoronazione come miglior giocatore. Domani pomeriggio inizierà già ad allenarsi. Questo sarà il suo anno. L’8 agosto tornerà Ospina. La sua è stata una ...

Brasile - massacro tra detenuti in carcere : 57 morti di cui 16 decapitati. Tutti Gli altri asfissiati : Teste esibite come trofei dai loro avversari in un massacro tutto dentro al carcere. È successo in Brasile, nel Centro di Recupero regionale di Altamira, nel Sudovest del Parà. 57 i detenuti morti, fra i quali 16 decapitati. Tutti gli altri sono morti asfissiati. Una tragedia che segna un altro capitolo della guerra tra bande all’interno di uno dei penitenziari sudamericani, sovraffollati e in gran parte fuori dal controllo delle ...