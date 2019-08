Timo Werner Napoli – Il tedesco può essere l’investimento monstre di Adl

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 3 agosto 2019) L’edizione odierna di Tuttosport riporta dell’interesse delper ildel Lipsia. Per il classe 96′ pronta una cifra shock.– Si intensificano le voci che vorrebbero l’attaccantesul taccuino di Giuntoli come piano B per rinforare l’attacco del. Le trattative per James, Lozano ed Icardi non sono ben definite e la dirigenza azzurra non vuole farsi trovare impreparata nel caso in cui dovessero sfumare. Si pensa infatti anche a Zaha del Crystal Palace. I numeri “Ilha iniziato a guardarsi intorno e ha trovato l’alternativa: si tratta di, 23ennedel Lipsia che predilige giocare da punta centrale, ma che ha agito anche da ala destra e sinistra.rispecchia le caratteristiche utili al: giovane, già esperto e col gol nel sangue. L’anno scorso ha segnato 16 ...

offsidesquad : RT @MundoNapoli: Offside Squad: “Il Napoli ha allacciato i contatti con l’entourage di Timo Werner” - AzzurrissimoTwi : ?? CACCIA AL BOMBER. Nel radar del Napoli ora c’è Timo Werner? ?? VIDEO: i gol dell’attaccante tedesco - - CalcioNapoli24 : -