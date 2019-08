Milan | Giampaolo blinda Suso | “è un fuoriclasse”

ICC 2019 – Daniel Maldini tradisce il Milan ai rigori - esulta lo United : ma che belli i rossoneri di Giampaolo : La formazione di Giampaolo pareggia 2-2 a Cardiff contro il Manchester United, fornendo una prestazione davvero convincente Non arriva la vittoria, ma il Milan esce comunque a testa alta dal Principality Stadium di Cardiff, teatro del match di International Champions Cup contro il Manchester United. AFP/LaPresse Gara scoppiettante, terminata con il risultato di 2-2 prima dell’epilogo dei calci di rigore favorevole agli inglesi. ...

Milan - Dida presenta Duarte e manda un consiglio a Giampaolo su Paquetà : Il Milan si prepara per la prossima stagione con l’intenzione di ottenere la qualificazione alla prossima Champions League, il club punta ancora una volta sui brasiliani e chi meglio di Dida, ex portiere rossonero può spiegare la situazione in casa rossonera. Ecco l’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’: “È bello vedere il Milan che dà vita a un nuovo progetto con giocatori brasiliani. Spero diano ...

L’uomo del giorno – Marco Giampaolo - il Milan nella sua strada : è l’occasione della vita : La rubrica di CalcioWeb “L’uomo del giorno” è oggi dedicata all’attuale allenatore del Milan Marco Giampaolo, che compie 52 anni. Prima occasione della carriera in panchina, per lui, in una ‘big’, dopo i begli anni alla Sampdoria. Ma la storia di Giampaolo parte molto dietro. Da calciatore non arriva mai in Serie A, anzi tocca con mano la cadetteria ma solo per poco, con la maglia della Fidelis Andria. ...

Formazione tipo Milan 19-20 : Romagnoli intoccabile nel 4-3-1-2 di Giampaolo : Rafael Leao e Duarte dovrebbero essere i due nuovi acquisti del Milan. La trattativa con i due giocatori dovrebbe essere in dirittura d'arrivo (si attende l'ufficialità del loro ingaggio) e sia l'attaccante che il difensore potrebbero ridisegnare la possibile Formazione tipo del Milan 2019-20, quest'anno affidato alle cure di Giampaolo. Rafael Leao è un attaccante che il Milan sta per ingaggiare dal Lilla a fronte di una spesa di circa 30 ...

Milan - il retroscena firmato Galliani : da Giampaolo a Conte - quanti allenatori ‘corteggiati’! E se Icardi… : Adriano Galliani rivela importanti retroscena sulla panchina del Milan: Giampaolo già contattato ai tempi di Berlusconi, insieme a Conte e Sarri. Per Icardi ci sarebbe la pista… Monza! Intervistato da SportMediaset per i suoi 75 anni, Adriano Galliani è tornato a parlare del suo grande amore calcistico, il Milan. L’ex dirigente rossonero ha commentato l’arrivo di Giampaolo, spiegando che l’allenatore di Bellinzona ...

Milan - Galliani svela un retroscena su Giampaolo : “Giampaolo alche perche’ con lui abbiamo vinto l’ultimo trofeo dell’era Berlusconi. Quindi benissimo cosi'”. Sono le dichiarazioni Adriano Galliani, nel giorno del suo compleanno. “Conte e Sarri in passato vicini al Milan? Conte l’ho corteggiato molto ma non sono mai riuscito ad andare in la’ col corteggiamento – in un’intervista a SportMediaset – Anche Sarri e’ stato ...

Gazzetta dello Sport : “Il nuovo Milan di Giampaolo con Duarte e Leao” : Arrivo a Milano, visite e firma: questa, in sintesi, dovrebbe essere la giornata di Leo Duarte e Rafael Leao, i due nuovi acquisti del Milan. Un difensore ed un attaccante, papabili titolari nello scacchiere tattico di Marco Giampaolo. Proprio in quest’ottica, la Gazzetta dello Sport odierna ha inserito i due calciatori nella formazione del neo tecnico rossonero all’interno del suo consueto 4-3-1-2: Donnarumma; Calabria, ...

VIDEO/ Milan Benfica - 0-1 - : highlights e gol - Giampaolo soddisfatto nonostante il ko : VIDEO Milan Benfica, risultato finale 0-1,: highlights e gol della partita di International Champions Cup 2019. Decide l'autorete di Lucas Biglia.

Milan-Benfica - Giampaolo felice nonostante il ko : “abbiamo giocato a calcio - la mentalità sta cambiando” : L’allenatore del Milan ha commentato il ko subito contro il Benfica in ICC, esprimendo però la propria soddisfazione per la prestazione della squadra Una sconfitta che non disturba Marco Giampaolo, un ko che lascia buone sensazioni all’allenatore del Milan, felice per quanto mostrato in campo dalla sua squadra contro il Benfica. Spada/LaPresse Buone trame di gioco e atteggiamento propositivo, questi i punti più importanti ...

Calciomercato Milan News / Giampaolo impaziente : 'Trattative lunghe' - ultime notizie - : Calciomercato Milan News, oggi 28 luglio 2019: le ultime notizie preso il difensore centrale brasiliano Leo Duarte, Giampaolo nervoso.

PROBABILI FORMAZIONI Milan BENFICA/ Diretta tv - le scelte offensive di Giampaolo : PROBABILI FORMAZIONI MILAN BENFICA: Diretta tv e orario dell'amichevole attesa solo domani sera per la International Champions cup 2019.

Il Milan si butta su Zaracho. Ma c'è un altro obiettivo : il sogno di Giampaolo è... : Il Milan continua a insistere per regalare a Giampaolo un rinforzo in attacco. Ieri Augustin Jimenez, agente di Correa, 24 anni, era a Milano per definire il passaggio del giocatore: si opera per limare le differenze economiche (45-48 milioni l' offerta del Milan, 50 la richiesta dell' Atletico) e p

Milan - Romagnoli ‘promuove’ Giampaolo : “persona preparata - è importante per noi” : “Mi aspetto una stagione migliore, abbiamo quell’obiettivo che ci e’ sfuggito e dovremo fare di tutto per prenderci almeno il quarto posto”. Sono le dichiarazioni di Alessio Romagnoli che si prepara ad una stagione da protagonista, buone impressioni anche su Giampaolo: “E’ una persona molto preparata e un uomo molto tranquillo che ci fa stare bene ed e’ molto importante per noi”, dice del ...

Inter e Milan si rinnovano in campo : Conte e Giampaolo guideranno la rivoluzione Milanese : È ormai chiaro a tutti: Milano sta per vivere una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda le nuove squadre che Inter e Milan stanno cercando di costruire. Proprietà, allenatori e dirigenti nuovi, e un mercato che regalerà presto altri campioni ai rispettivi club. Questo è quello che si augurano i tifosi, i quali sperano di poter assistere al più presto ad un rilancio della città dal punto di vista calcistico. I nerazzurri hanno iniziato ...