Migranti | vescovo Mazara al comandante peschereccio | ' tuo gesto bello perché umano'

Migranti - il vescovo di Agrigento : "L'accoglienza un dovere dei cristiani" : Don Francesco Montenegro durante i festeggiamenti per San Calogero, il Santo nero patrono della città: "Tutti, al di là del colore della pelle, apparteniamo alla famiglia di Dio. Pericolosa direzione di Italia e Ue, la Chiesa non può non intervenire"

Il vescovo pro Salvini sui Migranti : "Giusto difendere i confini" : Giuseppe Aloisi Monsignor Mariano Crociata difende Matteo Salvini per il rosario e rilancia la linea restrittiva sull'immigrazione: "Ha ragione chi afferma che più ne partono e più ne muiono". Oltre tanti ecclesiastici che hanno criticato Matteo Salvini per l'uso del rosario in campagna elettorale, ce n'è uno, monsignor Crociata, che ritiene che i simboli cristiani siano "belli" prescindendo dalla circostanza in cui vengono mostrati. ...