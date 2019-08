Priyanka Chopra e Nick Jonas | «avere figli non è una priorità»

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 2 agosto 2019), matrimonio infinito, matrimonio infinito, matrimonio infinito, matrimonio infinitoSe si parla dinon hanno alcuna fretta. L’attrice indiana e il cantante americano, infatti, hanno ufficializzato la loro relazione appena un anno fa e lo scorso dicembre sono poi convolati a nozze: in molti, visto il travolgente e rapido incedere dei fatti, pensavano che la coppia avrebbe presto messo al mondo un bambino, ma secondo ETOnline non sarà così. «Entrambi vogliono diventare genitori, al momento però non è una», ha rivelato una fonte alla testata americana. «Per adesso stanno bene così: si godono la vita da sposati, viaggiando e lavorando». Insomma, chi pensava di vedere presto un fiocco appeso sulla porta di casa, rimarrà ...

