Files UWP | esplora file moderno con Fluent Design

Fonte : surface-phone

(Di venerdì 2 agosto 2019)UWP è un nuovoper Windows 10 che presenta un’interfaccia moderna con gli effetti del FlunetSystem. Caratteristiche principali Barra del titolo con supporto per le schede. Possibilità di aprire più finestre. Supporto per la schermata di condivisione. Personalizzazione dei collegamenti nel menu a sinistra. Accesso rapido ai dischi principali (esempio: C:\ e OneDrive). Supporto per i temi di Windows 10 (chiaro e scuro). Screenshot In fase di sviluppoUWP è ancora in fase di sviluppo, quindi molte funzionalità non sono ancora funzionanti o disponibili. Questa anteprima serve per trovare i bug e condividere feedback su ciò che vorresti per il lancio ufficiale. Se hai commenti, condividili tramite GitHub nel repository diUWP. Link GitHub Conclusione Nonostante sia ancora una versione in anteprima, funziona veramente bene e ...