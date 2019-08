Dino Giarrusso assume come portaborse a Bruxelles il marito della consigliera 5 Stelle

Fonte : espresso.repubblica

(Di venerdì 2 agosto 2019) L'ex Iena eletta all'Europarlamento nella circoscrizione Isole inserisce nel suo staff il compagnopresidente del consiglio comunale di Siracusa. Eppure proprio lui aveva promesso di fare colloqui e di nonre "amichetti"

