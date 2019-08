CorSport | “Icardi al Napoli | la curiosa richiesta dell’Inter” Il retroscena

Fonte : forzazzurri

(Di venerdì 2 agosto 2019): “Icardi al, ladell’Inter” Icardi al, ladell’Inter. L’ edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’ rivela un interessantelegato alla cifra che i nerazzurri chiedono alper l’ attaccante argentino. “Chiamatelo effetto Pepé. Una conseguenza collaterale piuttosto importante che, dopo il danno di aver perso il giocatore, finito all’Arsenal, sta producendo anche la beffa. Un classico. Una storia vecchia come il mondo che in termini calcistici applicati alla vicenda può essere spiegata così: l’ Inter chiede 75 milioni di euro per cedere Icardi al, basandosi sul concetto che il club azzurro avrebbe speso più o meno 85 milioni per il signore di cui sopra. Pepé, appunto: che prima dello strappo definitivo con i suoi manager sulla questione delle ...

CorSport : L'#Inter chiede 80 milioni per #Icardi: #Napoli e #Juve spiazzate ?? - CorSport : #Galliani chiama #Icardi: “Vieni al #Monza!” ?? - CorSport : #Icardi al #Napoli, la curiosa richiesta dell'#Inter ?? -