Tumore della pelle | la vitamina A ne riduce il rischio

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 1 agosto 2019) Tumori e alimentazione: un legame fondamentale. E’ ormai noto che alcune carenze nutrizionali posso aumentare ildi cancro, in particolare così come alcune sostanze lo riducono E’ il casoA sembra in grado di ridurre del 17% ildi sviluppare il secondo tipo più comune di, il carcinoma cutaneo a cellule squamose. Lo rivela uno studioBrown University pubblicato sul ‘Journal of the American Medical Association Dermatology’. LaA èessenziale per la crescita e la sana maturazione delle cellule. “Il cancro, incluso il carcinoma a cellule squamose, è difficile da prevenire, ma questo studio suggerisce che una dieta sana e ricca diA può essere un modo per ridurre il, oltre a quello di indossare la protezione solare e ridurre l’esposizione”, ...

