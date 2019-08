Luca Semprini trovato morto a 35 anni nella sua camera d' albergo | MotoGp sotto choc | era

Luca Semprini - morto addetto stampa Ducati/ L'addio di Danilo Petrucci "Mi mancherai" : Luca Semprini , morto addetto stampa della Ducati : aveva 35 anni. L'addio di Danilo Petrucci su Instagram: "Mi mancherai". Andrea Dovizioso in silenzio.

Ducati in lutto : Luca Semprini è morto nella sua camera d'albergo : Luca Semprini era nella sua stanza d'albergo a Brno, in Repubblica Ceca. Era l'addetto stampa della Ducati , aveva 35 anni

Lutto nella MotoGp : Luca Semprini è morto nella sua stanza d’albergo. Aveva 35 anni : È una notizia che scuote tutto il mondo della MotoGp. E che arriva a pochi giorni dal week end di gare in Repubblica Ceca. Luca Semprini, giornalista e addetto stampa Ducati in MotoGp, è morto nella notte. La notizia choc ha fatto immediatamente il giro della rete e ancora prima quello dell’ambiente del motociclismo. Dove hanno aspettato di informare la famiglia per diffondere la triste e drammatica ultima news.\\ Luca è morto nella notte, ...