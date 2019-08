L’isola di Henderson | un paradiso terrestre devastato dai rifiuti

L’isola di Henderson - patrimonio mondiale dell’umanità - sperduta ma sommersa dalla plastica : tra le concentrazioni più alte del mondo : Nel 1988 l’isola di Henderson, sperduto e disabitato atollo nel Pacifico, fu iscritta nella lista del patrimonio mondiale dell’umanità per il suo habitat “praticamente immacolato“. Oggi, invece, è sepolta sotto una montagna di rifiuti che arriva dal mare e che gli scienziati non sanno come fermare. L’isola, che fa parte della colonia britannica di Pitcairn, si trova a metà strada tra la Nuova Zelanda e Perù, due ...