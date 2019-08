Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni al ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad

Osama Bin Laden - Gli Stati Uniti : "Morto il figlio Hamza. Era il suo erede alla guida di Al Qaeda" : Sarebbe morto, secondo quanto sostiene un articolo della Nbc News, Hamza Bin Laden. Agli Stati Uniti sarebbe giunta l'informazione Hamza, uno dei tre figli di Osama bin Laden, e possibile successore a capo di Al Qaeda, sarebbe deceduto. Non c'è ancora una conferma ufficiale, chiarisce l'emittente am

Quanto sono stati fedeli Gli utenti dei maggiori brand Android nel 2019? Ce lo spiega la ricerca di BankMyCell : Un nuovo report di BankMyCell analizza la fedeltà degli utenti Android ai vari brand nei primi mesi del 2019: bene Samsung e Google, malissimo HTC. L'articolo Quanto sono stati fedeli gli utenti dei maggiori brand Android nel 2019? Ce lo spiega la ricerca di BankMyCell proviene da TuttoAndroid.

Ipertrofia prostatica benigna : oltre il 50% deGli italiani evita le cure e ignora i sintomi : Più di 6 milioni di italiani over 50 sono colpiti da Ipertrofia prostatica benigna: il 50% degli uomini di età compresa fra 51 e 60 anni, il 70% dei 61-70enni, per arrivare al picco del 90% negli ottantenni. Necessità di alzarsi più volte durante la notte per urinare, urgenza di vuotare la vescica in modo frequente anche durante il giorno e getto di urina che diventa sempre più debole con una sensazione di mancato svuotamento sono i sintomi più ...

Reggio Calabria - Gli arrestati esultano per l’elezione del consiGliere di FdI : “Abbiamo vinto” : “È stato eletto, abbiamo vinto. Ora vediamo se mantiene i patti“. È la conversazione intercettata dalla polizia tra due degli arrestati dell’inchiesta “Libro Nero”, Stefano Sartiano (esponente di spicco della cosca Libri) e Giuseppe Demetrio Tortorella, che esultano per l’elezione in Regione Calabria del consigliere di Fratelli d’Italia, Alessandro Nicolò, finito anch’egli agli ...

Le separazioni tra genitori e figli entrati illegalmente neGli Stati Uniti sono proseguite anche dopo che Trump aveva detto che sarebbero finite : L’ACLU, un’organizzazione non governativa statunitense a favore dei diritti civili, ha detto in un documento depositato in tribunale che nell’ultimo anno più di 900 bambini migranti sono Stati separati dai loro genitori, entrati illegalmente negli Stati Uniti. L’ACLU (American Civil Liberties

Greta Thunberg andrà neGli Stati Uniti in barca a vela : (foto: LIONEL BONAVENTURE/AFP/Getty Images) Greta Thunberg, la 16enne svedese che ha fatto della lotta al cambiamento climatico la sua ragione di vita e ispirato i venerdì di protesta per il clima di Fridays for Future, dice di aver smesso di prendere l’aereo non appena si è resa conto dell’impatto ambientale dell’industria aeronautica. E non ha nessuna intenzione di cambiare idea, nemmeno per recarsi oltreoceano. Thuberg è ...

Migranti - 132 ancora a bordo della Gregoretti. Berlino : “Disponibili ad accogliere”. Bruxelles coordina i contatti fra Gli Stati Ue : La Germania è disponibile ad accogliere una parte dei 132 Migranti che ancora oggi si trovano a bordo del pattugliatore Gregoretti della Guardia costiera, ormeggiato da sabato notte al pontile Nato della Marina militare nella rada di Augusta. “Il governo federale e il ministero degli Interni tedesco hanno reso noto venerdì in Commissione europea la disponibilità”, ha annunciato un portavoce del dicastero guidato da Horst Seehofer. ...

Anticipazioni Station 19 su Canale 5 del 31 luGlio : primo crossover con Grey's Anatomy : E' di qualche giorno fa la notizia che la rete ammiraglia Mediaset ha acquistato i diritti di Station 19. Il secondo spinoff di Grey's Anatomy - il più longevo Medical-Drama d'America - si appresta, infatti, a debuttare su Canale 5 mercoledì 31 luglio, subito dopo le puntate conclusive della serie tv "Manifest". Una programmazione che ha già creato polemiche tra i telespettatori considerato che i due episodi previsti verranno trasmessi a partire ...

Il direttore dell’Intelligence deGli Stati Uniti - Dan Coats - lascerà il suo incarico il 15 agosto : Dan Coats, attuale direttore dell’intelligence nazionale degli Stati Uniti (quella internazionale è competenza della CIA), lascerà il suo incarico il prossimo 15 agosto. Lo ha annunciato il presidente statunitense Donald Trump, che ha aggiunto che il suo posto verrà preso

Manifest e Station 19 non faranno coppia : cambia la programmazione di Canale5 il 31 luGlio : cambia la programmazione di Canale5 per il 31 luglio e, quindi, anche la messa in onda di Manifest e Station 19. Nei giorni scorsi vi avevamo annunciato l'arrivo dello spin off di Grey's Anatomy proprio sulla rete ammiraglia Mediaset ma in seconda serata in coppia con il penultimo e, poi, l'ultimo appuntamento con Manifest a partire dal 31 luglio. Ebbene, le cose non andranno così in seguito ad un cambio di programmazione che prevede uno ...

Mondiali Nuoto 2019 – Italia 4ª nella 4×100 mista donne : record del mondo e oro per Gli Stati Uniti : L’Italia chiude al quarto posto la staffetta 4×100 mista donne: oro e record del mondo per gli Stati Uniti davanti ad Australia e Canada L‘Italia chiude al quarto posto la staffetta 4×100 mista donne, gara conclusiva dei Mondiali di Nuoto 2019 in corso di svolgimento a Gwangju, Corea del Sud. Le azzurre (Panziera, Carraro, Di Liddo e Pellegrini) chiudono in 3’56″50 firmando il record Italiano della ...

Roma - omicidio del vicebrigadiere in via Pietro Cossa : arrestati due turisti deGli Usa : Sono due ragazzi statunitensi i presunti responsabili dell'omicidio di Mario Cerciello Rega, il vicebrigadiere dell'Arma dei Carabinieri ferito mortalmente nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 luglio. Il militare aveva 35 anni, da poco si era sposato e da pochi giorni aveva ripreso servizio, in quanto era tornato dal viaggio di nozze effettuato in Madagascar. Con il passare dei giorni e delle ore la dinamica di quanto avvenuto quella notte si ...

Incendi : 25 roghi in Sardegna - quattro sono stati spenti con Gli elicotteri : sono stati 25 gli Incendi che sono divampati in Sardegna oggi e che sono stati spenti dall’intervento della macchina antIncendi regionale. In quattro casi e’ stato necessario l’intervento degli elicotteri del Corpo forestale regionale: a Loiri Porto San Paolo in Gallura, a Sassari, a Pula nella costa sud occidentale dell’isola, e a Torpe’, nel Nuorese. L'articolo Incendi: 25 roghi in Sardegna, quattro sono stati ...

Mondiali Nuoto 2019 – Italia ultima nella 4×100 stile libero - oro e record del mondo per Gli Stati Uniti : Non un’ottima prestazione per gli azzurri nella 4×100 stile libero, chiusa all’ultimo posto senza brillare. Oro e nuovo record del mondo per gli USA L’Italia chiude all’ultimo posto la staffetta 4×100 stile libero, non riuscendo ad impensierire i propri avversari. La squadra composta da Frigo, Miressi, Bianchi e Pellegrini non brilla nell’ultimo appuntamento di questa giornata ai Mondiali di Gwangju, chiudendo ...