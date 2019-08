Fonte : quotidianodiragusa

(Di giovedì 1 agosto 2019) Nelinper Assicurazioni. Il Cda, che si e' riunito sotto la presidenza di Gabriele Galateri di Genola

GiorgioZampier5 : @51fini Quanto deve essere dura, per Trenta e i suoi amici generali di nomina Gentiloni, sulle note di questo inno… - ennatrasporti : GENERALI, NEL PRIMO SEMESTRE UTILE NETTO IN FORTE AUMENTO - sicilianews24 : Generali, nel primo semestre utile netto in forte aumento - -