Formula 1 | Hamilton cancella la Germania | “non voglio descrivere quel week-end | con il

Formula 1 – Netflix dietro le quinte dei box Mercedes nel weekend di Hockenheim - la rivelazione di Hamilton : “non darò il permesso” : Lewis Hamilton sincero dopo il Gp della Germania: il britannico della Mercedes non darà il consenso a Netflix per usare le immagini girate dietro le quinte del box delle Frecce Argento ad Hockenheim Il Gp della Germania non è stato soddisfacente per Lewis Hamilton: il britannico della Mercedes ha chiuso la sua gara solo all’undicesimo posto, per poi salire al nono grazie alle penalizzazioni dei piloti Alfa Romeo. Il campione del ...

Mercato Formula 1 - clamorosa decisione della Ferrari : secco no a Hamilton e Verstappen! : Stando ad alcuni rumors di Mercato, la Ferrari avrebbe rifiutato le candidature di Hamilton e Verstappen preferendo puntare su Leclerc Le rivelazioni sono davvero clamorose e, se confermate, renderebbero il Mondiale del 2021 davvero entusiasmante. Il Mercato piloti resta bloccato per quanto riguarda la prossima stagione, preparando però i botti per quella successiva quando scadranno i contratti dei big. I team stanno già programmando il ...

Classifica Formula 1/ Mondiale piloti - Hamilton fa mea culpa : 'Week end disastroso' : Classifica Formula 1: il Mondiale piloti e costruttori alla vigilia del Gp di Germania 2019, che si svolgerà questa domenica 28 luglio all'Hockenheim ring.

Formula 1 – Hamilton distrutto dopo il Gp di Germania : annullati tutti gli impegni in vista della gara in Ungheria : L’ammissione di Lewis Hamilton dopo il Gp di Germania: annullati tutti gli impegni in vista del GP di Ungheria Il Gran Premio di Germania è stato disastroso per la Mercedes: per la prima volta nella stagione 2019 nessuno dei due piloti del team di Brackley è salito sul podio, con Bottas che ha terminato la sua gara a causa di un incidente nel quale ha distrutto la sua monoposto ed Hamilton che non è riuscito a far meglio ...

Formula 1 – Wolff non si nasconde : “febbre Hamilton? Non c’entra - ecco che ha combinato. Bottas? Se vuole vincere…” : Toto Wolff ha analizzato con lucidità la pessima gara di Hockenheim disputata dalla Mercedes: niente scuse per Hamilton e Bottas, anche una scuderia vincente deve restare umile Quella di Hockenheim doveva essere la giornata della Mercedes: la Ferrari fa harakiri nelle qualifiche; la pioggia solitamente premia Hamilton (vinte le ultime 9 gare di fila); pole position e strada spianata verso la vittoria che avrebbe permesso di festeggiare al ...

Formula 1 – Hamilton troppo lento in regime di safety car? Ecco perchè Lewis non è stato punito : Nessuna penalizzazione per Lewis Hamilton al Gp di Germania: l’analisi dettagliata del direttore di gara Masi Il Gran Premio di Germania è stata la prima gara deludente per le Mercedes dopo un inizio di stagione brillante, nel quale il team è sempre andato a podio o con entrambi i piloti o con uno solo dei due. Ieri Bottas non è riuscito a completare la sua gara a causa di un incidente, mentre Hamilton ha chiuso all’undicesimo ...

Formula 1 - Hamilton non risparmia la Mercedes : frecciata del britannico al proprio team dopo il Gp di Germania : Il pilota della Mercedes non ha lesinato alcune critiche nei confronti dei proprio ingegneri per la scelta di fargli montare le gomme da asciutto Giornata da dimenticare per Lewis Hamilton, il pilota britannico ha chiuso il Gp di Germania all’undicesimo posto, diventato poi nono per la sanzione inflitta ad entrambe le monoposto dell’Alfa Romeo Racing. Photo4/LaPresse Eppure la gara era iniziata nel migliore dei modi per il ...

Formula 1 - cambia l’ordine di arrivo del Gp di Germania : Hamilton guadagna clamorosamente 2 punti : I Commissari di Gara hanno sanzionato le due Alfa Romeo Racing per un’anomalia alla frizione, modificando così l’ordine d’arrivo del Gp di Germania cambia l’ordine di arrivo del Gran Premio di Germania, la causa va ricercata nella penalizzazione inflitta alle due Alfa Romeo Racing di Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi. Photo4/LaPresse I due piloti sono stati sanzionati dai Commissari di Gara per un’anomalia ...

Formula 1 – Hamilton ko dopo il Gp di Germania : “è stato un disastro - fisicamente sto malissimo” : Lewis Hamilton chiude 11° il Gp di Germania e torna a casa con le ossa rotte: il pilota britannico, in pista con la febbre, finisce due volte fuori dal tracciato e chiude un weekend complicato per la Mercedes Il Gp di Germania è stato un vero e proprio disastro per la Mercedes, non ha usato mezzi termini Lewis Hamilton per descrivere quanto accaduto in pista ad Hockenheim. Il leader del mondiale ha corso con la febbre, in condizioni ...

Formula 1 – Hamilton fuori pista come Leclerc! Muso danneggiato - ritardo incredibile : arriva anche la penalizzazione! [VIDEO] : Lewis Hamilton finisce fuori pista all’ultima curva del 29° giro, così come Leclerc: il pilota Mercedes danneggia il Muso della macchina e accumula grande ritardo. Poi arriva anche una penalizzazione incredibile quanto sta accadendo nelle fasi centrali del Gp di Germania. Dopo l’uscita di pista di Charles Leclerc, anche Lewis Hamilton è finito fuori pista al termine del 29° giro. Il pilota Mercedes ha danneggiato il Muso della ...

DIRETTA Formula 1/ F1 gara live : Hamilton primo sotto l'acqua - Gp Germania - : DIRETTA FORMULA 1, gara Gp Germania 2019 Hockenheim: vincitore e podio, cronaca e risultato live del Gran Premio in una stagione dominata dalla Mercedes.

Formula 1 - Lewis Hamilton ammette : “i guai occorsi alla Ferrari hanno alterato il contesto della battaglia” : Il pilota della Mercedes ha parlato in conferenza stampa delle qualifiche del Gp di Germania, soffermandosi anche sui problemi della Ferrari Una pole position ottenuta senza faticare, Lewis Hamilton mette tutti in riga ad Hockenheim al termine di una sessione di qualifiche alquanto strana, conclusa davanti a Max Verstappen e Valtteri Bottas. photo4/Lapresse Fuori causa entrambe le Ferrari per problemi tecnici, con Leclerc che partirà ...

Griglia di partenza Formula 1/ Hamilton in pole - disastro Ferrari! - Gp Germania 2019 - : Griglia di partenza Formula 1, Gp Germania 2019 a Hockenheim: altra pole position per Lewis Hamilton, davanti a Verstappen. Malissimo le Ferrari.