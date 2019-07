Il processo del deposto presidente del Sudan Omar al Bashir inizierà il prossimo 17 agosto

Natale Hjorth - l'americano nomina come avvocato il super-legale del caso Cucchi : l'obiettivo - a processo : Il suo avvocato afferma che «Finnegan Lee Elder è sconvolto e provato». Durante la conferenza stampa al comando provinciale dei carabinieri di Roma è emerso che venerdì, mentre si trovava nella caserma dell' Arma di via In Selci, l' omicida del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega avrebbe perfino ver

Upas - spoiler del 31 luglio : inizia il processo contro Manlio Picardi : Continuano gli appuntamenti in compagnia della soap opera di Rai 3, 'Un posto al sole' che tiene alta la concentrazione dei telespettatori. Le anticipazioni dell'episodio numero 5308 e trasmesso sul piccolo schermo mercoledì 31 luglio svelano che sarà al centro delle trame il personaggio di Marina. L'imprenditrice non rimarrà soddisfatta dell'incontro con l'avvocato Leone (Luca Capuano) e non avrà intenzione di arrendersi di fronte a questa ...

Abusava sessualmente della cugina minorenne : a processo 25enne : Ignazio Riccio A denunciare il nipote, la madre della bambina, che aveva saputo delle violenze dalla figlia più grande, con la quale la piccola si confidava La Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, nel Salernitano, ha chiesto il rinvio a giudizio di un ragazzo di 25 anni di Bracigliano, in provincia di Salerno, che avrebbe abusato sessualmente della cugina minorenne. Gli inquirenti non hanno dubbi e accusano il ragazzo di ...

Morte dell’ex campionessa Marianna Pepe - a processo il compagno : “Atti di violenza” : È stato rinviato a giudizio il compagno della ex campionessa di tiro a segno Marianna Pepe, trovata morta a 39 anni in un letto a Muggia, in provincia di Trieste. L'uomo dovrà rispondere di presunti atti di violenza ai danni della ex campionessa, avvenuti nella casa che condividevano, davanti al figlio piccolo.Continua a leggere

processo Montagna - 36 condannati tra boss - gregari ed estorsori della mafia agrigentina : “La mafia agrigentina è molto più pericolosa e seria di quella palermitana. È il fiore all’occhiello di tutti…” diceva uno degli indagati. Il gup di Palermo Marco Gaeta ha condannato a circa quattro secoli di carcere 36 dei 53 imputati del cosiddetto Processo Montagna, atto d’accusa a boss, gregari ed estorsori della mafia agrigentina. Diciassette gli assolti. L’accusa era sostenuta in aula dai pm Gery Ferrara, Claudio Camilleri e ...

In dieci verso il processo per il grattacielo della Regione Piemonte : La vicenda riguarda presunte irregolarità dei materiali utilizzati per costruire la nuova sede istituzionale dell’ente

Sardegna - Solinas sceglie due fedelissimi del partito come consulenti. Costo? Un milione. Uno è a processo per turbativa d’asta : Un geometra e un perito tecnico. Il primo si chiama Franco Magi e dovrà dividersi tra lo studio e un’aula del Tribunale di Cagliari, dove il 19 maggio scorso si è tenuta la prima udienza del processo che lo vede imputato per turbativa d’asta. Il perito tecnico è Christian Stevelli, noto soprattutto per i ruoli nell’azienda di famiglia, da sempre nel ramo del nolo autobus. Ad accomunarli, la militanza attiva nel partito Sardo ...

Calogero Mannino assolto in appello nel processo della trattativa Stato-mafia : Calogero Mannino è stato assolto in appello nel processo della cosiddetta trattativa Stato-mafia. L’ex ministro Dc rispondeva di attentato mediante violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario. La decisione è della Corte presieduta da Adriana Piras. Il pg aveva chiesto 9 anni, la stessa pena proposta dai pm in primo grado. L’ex ministro, che stamane era in aula, non ha assistito nel ...

processo Zamparini - arriva la radiazione per l’ex patron del Palermo : E’ arrivata la radiazione per Maurizio Zamparini: questa la decisione del tribunale della Federcalcio, che ha irrogato cinque anni di squalifica all’ex patron del Palermo e la preclusione a ricoprire qualunque ruolo in ambiti federali, appunto la radiazione. Tutto ciò è legato alla vicenda che era costata ai rosanero la retrocessione in Serie C, poi trasformata in 20 punti di penalizzazione nello scorso campionato cadetto, per ...

Stadio della Roma - dodici a processo tra cui l’imprenditore Parnasi e due politici : dodici rinvii a giudizio e tre patteggiamenti. È quanto deciso dal gup di Roma nell’ambito del filone principale dell’inchiesta sul nuovo Stadio della Roma. A giudizio, tra gli altri, l’imprenditore Luca Parnasi, l’ex vicepresidente del Consiglio della Regione Lazio, Adriano Palozzi (Forza Italia), l’ex assessore regionale, Michele Civita (Pd) e il soprintendente ai beni culturali, Francesco Prosperetti. I patteggiamenti a due anni riguardano ex ...

Mps - assolti l’ex capo area Finanza Baldassarri e gli altri imputati nel processo alla “banda del 5%” : assolti perché ‘il fatto non sussiste‘: questa la sentenza del tribunale di Siena al termine del processo di primo grado nato dall’inchiesta sulla cosiddetta ‘banda del 5%’ del Monte dei Paschi di Siena. Sul banco degli imputati c’erano Gian Luca Baldassarri, ex capo area Finanza di banca Mps, considerato dall’accusa al vertice del disegno criminoso, e altre 12 persone tra dipendenti della banca, e due gruppi di ...

Eni querela Amara - Calafiore e Armanna : “Tentativo di ‘annacquare’ il processo su tangenti in Nigeria? È del tutto falso” : Le note difensive di Piero Amara, depositate agli atti del processo sulla presunta corruzione dei vertici di Eni nell’acquisizione del campo petrolifero Opl 245 in Nigeria, agitano la compagnia petrolifera. Nel giorno in cui Vincenzo Armanna – project leader in quell’operazione e protagonista della ricostruzione difensiva dell’avvocato plurindagato e già condannato a 3 anni per corruzione in atti giudiziari – verrà ...

Un posto al sole anticipazioni : si parla del processo a MANLIO PICARDI : A Un posto al sole, in questi giorni lo studio Navarra è tornato più che mai al centro della scena per via del clamoroso “cambio di casacca” di Beatrice Lucenti (Marina Crialesi), che ha annunciato come un fulmine a ciel sereno che da ora in poi lavorerà per Aldo Leone. Di recente Luca Capuano, interprete del nuovo legale di Upas, ha fatto capire in alcune interviste che il “suo” Aldo interagirà con diversi personaggi ...

L'attesa sentenza del processo nei confronti di Massimo Garavaglia : Oltre tre anni di dibattimento hanno trasformato il processo all'ex vicepresidente di Forza Italia della Regione Lombardia Mario Mantovani, nel frattempo scomparso dai radar della politica, in quello a Massimo Garavaglia, indagato quando era assessore lombardo e diventato un anno fa viceministro all'Economia. Un giudizio il cui esito potrebbe avere riverberi sul governo con i 5 Stelle pronti a chiedere le dimissioni in caso di condanna e ...