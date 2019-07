Almaviva | Slc Cgil | ‘ancora un nulla di fatto | Di Maio fermi licenziamenti Palermo’

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Palermo, 31 lug. (AdnKronos) – “Ancora una volta registriamo undi. Dianche questa volta non ha partecipato al tavolo e non è stata individuata una soluzione per scongiurare a fine settembre le procedure di licenziamento per 1.600 persone”. Così il segretario generale SlcPalermo Maurizio Rosso al termine del tavolo al Ministero del Lavoro sulla vertenzaContact di Palermo. Il segretario, presente con una delegazione di lavoratori, ha invitato i dirigenti del Ministero a chiedere formalmente al ministro Didi bloccare i. “Siquesta gara al massacro – ha detto – Licenziare è da irresponsabili, non possono essere sempre i lavoratori a pagare. Ognuno si faccia carico delle proprie responsabilità”. Al tavolo, ha spiegato Rosso, “i rappresentanti del ministero hanno chiesto ...

