Agrigento | sette fermi per associazione mafiosa Le intercettazioni | “A questo gli

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2019) “Aqui, gli spariamo“. I carabinieri del Ros e del Comando provinciale dihanno fermatopersone indagate pere concorso esterno in. Nel video, una parte delleambientali tra le persone fermate, che ha permesso agli inquirenti di ricostruire assetti e gerarchie della famigliadi Licata. Nel corso delle indagine sono state scoperte infiltrazioni nelle attività imprenditoriali. L'articoloper. Le: “Agli spariamo” proviene da Il Fatto Quotidiano.

matteosalvinimi : ?? Diciassette arresti per ‘ndrangheta a Reggio Calabria, sette persone in manette per mafia a Palermo e Agrigento,… - franco_sala : RT @matteosalvinimi: ?? Diciassette arresti per ‘ndrangheta a Reggio Calabria, sette persone in manette per mafia a Palermo e Agrigento, seq… - DartSirius : RT @matteosalvinimi: ?? Diciassette arresti per ‘ndrangheta a Reggio Calabria, sette persone in manette per mafia a Palermo e Agrigento, seq… -