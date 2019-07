Sopracciglia rovinate dall’estetista | “La mia vacanza è stata un incubo | sembrava Angry

(Di martedì 30 luglio 2019) Ladi Colline Rees, madre inglese di 37 anni, alle Canarie è"rovinata" prima ancora di mettersi in viaggio per la Spagna. Tutta colpa dell'estetista che ha rovinato ledella donna. "Ero deva, mi ha impedito di godermi le ferie" dice la donna.

Dalla Rete Google News

Il Quotidiano Italiano - Bari

Un turista di 70 anni è caduto rovinosamente in via Sparano per non aver visto le nuove installazioni cubiche. L'uomo si è rotto un sopracciglio.