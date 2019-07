Salvini contro Di Maio | ' Io quell' altro? Mi chiamo Matteo' | ancora liti tra i due leader

Autonomia e giustizia - è tensione Lega-M5S. «Tratto con quell'altro» - scontro Di Maio-Salvini : Salvini fa sapere di essere in una fase «zen» e risponde con ironia: «Potrò non essere simpatico, ma mi chiamo Matteo». Ma lo sfogo di Di Maio che durante un incontro a...

Travaglio - editoriale contro Salvini : 'Quel che dovrebbe non lo fa' : La condotta di Matteo Salvini è finita spesso nel mirino della critica. Sono in tanti a ritenere che, in qualche caso, il suo comportamento è andato al di fuori delle righe. In particolare Marco Travaglio, nel suo consueto editoriale apparso su Il Fatto Quotidiano, ha scelto di elencare una serie di fatti in cui a chi è a capo del Viminale si sarebbe probabilmente richiesto un comportamento differente. Un'analisi che parte però da un precedente ...

Salvini : sgomento per scritta contro CC : 11.30 "Nel giorno in cui a Roma si apre la Camera Ardente per il nostro carabiniere, la scritta 'più sbirri morti' nei luoghi della violenza 'No Tav' riempie di tristezza e di sgomento. Vergognatevi, siete gente senza coscienza e senza morale e, per fortuna, siete pochi".Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini in un post su facebook. "In questa domenica gli italiani perbene si stringono nell'abbraccio a chi, indossando una divisa,ogni ...

Luigi Di Maio denuncia la sicurezza precaria di Roma. Contro Salvini o contro Raggi? : Luigi Di Maio torna sull’uccisione del carabiniere Mario Cerciello Rega per denunciare la sicurezza precaria della città di Roma. Un’accusa contro il ministro dell’Interno Matteo Salvini o contro la sindaca della capitale, Virginia Raggi?“Io non so di chi sia la colpa, questo non sono io a doverlo stabilire - scrive su Facebook il vicepremier -. Oggi c’è un Paese che piange un suo militare, un uomo ...

Salvini contro Tria : “Manovra da robetta - con Conte vuole fermarsi a 2% deficit/Pil” : Ultimatum di Matteo Salvini a Giovanni Tria. '"Se Tria dice che quest'anno non se ne parla del taglio delle tasse, o il problema sono io o e' lui", scandisce il ministro dell'Interno, nel secondo attacco al titolare del Tesoro in poche ore, dopo che giovedì sera aveva evocato il voto anticipato, pronto ad andare allo scontro con il titolare del Tesoro e le sue idee di "manovra da robetta". Il problema e' tutto sulla manovra d'autunno che, ha ...

Nuovo scontro sulla Manovra - Salvini : "Serve choc fiscale" : "Nel 2020 sarà un deficit molto contenuto, quello che serve all'economia italiana". Con queste parole pronunciate durante un'intervista a Sky Tg 24 il Ministro Tria ha riacceso le polemiche con la Lega, che continua a sostenere l'intenzione di voler operare uno "choc fiscale" abbandonando la prudenza.Tria non ha escluso la Flat Tax, ma ha parlato di un cambiamento graduale perché per attuarla andrebbero cancellate alcune agevolazioni fiscali ...

Salvini contro Tria : “Non vuole la flat tax. Allora nel governo c’è un problema - o è lui o sono io” : "Cosa faccio una manovra economica all'acqua di rose? L'Italia ha bisogno di uno shock fiscale forte. Se il ministro dell'Economia del mio governo dice che del taglio delle tasse non se ne parla, o il problema è lui o sono io": così Matteo Salvini commenta le parole del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sulla prossima manovra economica.Continua a leggere

Salvini-Conte - lo scontro agita il governo. L’appello di Mattarella : “Basta conflitti” : Il leader leghista snobba l’intervento del premier sul caso Savoini: “Il suo discorso mi interessa meno che zero”

Governo : il ‘contropranzo’ di Conte - sushi con staff mentre Di Maio-Salvini a p.Chigi : Roma, 25 lug. (AdnKronos) – Il ‘contropranzo’ del premier Giuseppe Conte va in scena attorno alle 14.30, mentre i suoi due vice, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, fanno il punto a Palazzo Chigi dopo due settimane di gelo. Il presidente del Consiglio, a sorpresa, lascia a passo spedito la sede del Governo. I cronisti, che attendono dal portone centrale l’uscita del responsabile del Viminale -atteso alle 15 a piazza ...

Salvini-Di Maio - incontro dopo due settimane | Conte : "Fondare un mio partito? Fantasie" : Il ministro dell'Interno commenta positivamente il vertice voluto dal ministro dello Sviluppo dopo giorni di accuse tra Lega e M5s. E il presidente del Consiglio smentisce le voci sul suo futuro impegno politico

Di Maio e Salvini d'accordo : niente crisi - governo avanti Affaritaliani rivela l'esito dell'incontro tra i vicepremier : "Clima positivo". Così fonti ai massimi livelli del Movimento 5 Stelle e della Lega commentano l'esito del faccia a faccia tra i due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, che si è tenuto all'ora di pranzo a Palazzo Chigi e che è durato circa un'ora. Il capo politico... Segui su Affaritaliani.it