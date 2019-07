Questa non è giustizia L' ira di Salvini contro i giudici buonisti

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 30 luglio 2019) Fabio Franchini Ennesimo caso di mala. Aggredisce due agenti ma non viene incarcerato perché richiedente asilo. Non è la prima volta che iriconoscono attenuanti del genere. E a farne le spese sono le vittime Ha aggredito tre donne nordafricane, poi cinque nigeriani e anche due agenti di polizia, per un totale di dieci persone. Infine, durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di quaranta grammi di hashish. Ciò nonostante, il Tribunale di Monza, pur avendolo o condannato per direttissima a un anno di reclusione, gli ha sospeso la pena, concedendogli tutte le attenuanti generiche. Perché? Perché il violento nigeriano è un richiedente asilo. Insomma, iparlano di "precarie condizioni di vita in quanto in attesa del riconoscimento dell'asilo politico" e quindi gli sospendono la pena. Già, proprio così: lo status di rifugiato gli ha evitato ...

