Impostare un account mail di default su Mac

GiuseppinaInfra : @mbmarino Se vuoi impostare quel tipo di notifica lo devi fare dall’account che ti interessa seguire - dondiegotheone : @anmnapoli Non è che il vostro SMM deve impostare l'account in questa maniera? ?? -

Dalla Rete Google News

Il Software

Creare account locale in Windows 10: come fare e come affiancarlo a uno o più account utente Microsoft.