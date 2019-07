Divieto di balneazione a Rimini | Riccione e Cattolica per Escherichia Coli

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 30 luglio 2019)ditemporanea in 13 punti del litorale di, due a, due aper lo sforamento dei parametri di legge die enterococchi. I marinai di salvataggio questo pomeriggio hanno issato le bandiere bianche e rosse per indicare ilditemporanea. Ieri l’Arpae ha fatto i prelievi nelle acque dilungo la costa emiliano-romagnola, come previsto dal calendario programmato e stabilito dalla Regione Emilia-Romagna.Oltre ai 13 punti del litorale riminese, ilriguarda anche due zone a Lido di Volano (Ferrara), uno a Savignano, uno a Cesenatico e uno San Mauro, nella provincia di Forlì-Cesena. “Una prima lettura delle analisi a 24 ore dall’allestimento - spiegano gli esperti Arpae - ha permesso di evidenziare in data odierna il superamento dei limiti normativi in 18 acque di ...

