A Siracusa ‘Festa del Mare’ per ricordare il recordman Enzo Maiorca : Palermo, 29 lug. (AdnKronos) – Una Festa del Mare per ricordare il 30 luglio del 1988, quando Enzo Maiorca, il ‘Re degli abissi”, il recordman Siracusano di immersioni in apnea, riuscì a toccare la profondità di -101 metri in assetto variabile, conquistando il record mondiale. Domani la sua città lo ricorderà con una serie di iniziative, organizzate dal Comune di Siracusa e dall’Area Marina Protetta del Plemmirio. ...