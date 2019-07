Tir travolge auto sull' autostrada A5 | giovane mamma muore sotto gli occhi dei figli

Verbania - per non invesTire un capriolo travolge e uccide un pedone : In Val Vigezzo. Cesare Pasini , di 57 anni, era a piedi con moglie e si era fermato sul viadotto per soccorrere l’animale

Pakistan - valanga travolge quattro italiani e tre pachistani. I soccorsi non parTiranno prima di martedì : quattro alpinisti italiani e tre pachistani sono stati travolti da una valanga nella valle di Ishkoman, in Pakistan. L’incidente è avvenuto nella mattina di lunedì, a circa 5.300 metri di altitudine. L’esercito pachistano sta organizzando una missione di soccorso con gli elicotteri, ma non partirà prima di domani a causa delle difficili condizioni meteorologiche e la distanza tra la base e il luogo della valanga. Secondo fonti ...