Salvini | la Tav si farà | indietro non si torna

L’ira del M5s dopo il sì alla Tav : “E’ un regalo a Macron”. E Salvini tira dritto : “Si farà - non si torna indietro” : La mozione depositata in Senato dal Movimento 5 stelle e' servita solo a tenere il punto su una battaglia storica. Bruxelles ha ricevuto ieri la lettera con cui l'Italia conferma il proprio impegno ad andare avanti con la Torino-Lione, in risposta alla sollecitazione dell'Inea, l'agenzia per l'innovazione e le reti infrastrutturali della Commissione europea. La missiva, partita venerdì sera da Roma nell'ultimo giorno utile, e' siglata da un ...

Tav - Salvini : no tolleranza per teppisti : 20.29 "46 denunciati, quasi tutti appartenenti ai centri sociali per gli attacchi di oggi con bombe carta, cesoie,martelmartelli e pietre al corteo No Tav, a cui si è risposto con l'uso di idranti e di circa 200 lacrimogeni". Lo dice il ministro dell'Interno, Salvini. "Ringrazio - continua Salvini - a nome di tutti gli Italiani le centinaia di donne e uomini delle Forze dell'Ordine che hanno evitato feriti e incidenti gravi, garantendo atutti ...

Tensioni al Corteo No Tav<br> "Chi tira un sasso fa un regalo a Salvini" : In Valle di Susa è in corso la manifestazione contro l'alta velocità Torino-Lione organizzata dal movimento No Tav, che intende arrivare fino al cantiere di Chiomonte. Centinaia di valsusini e attivisti dei centri sociali si sono ritrovati al presidio di Venaus e si sono poi diretti verso Giaglione.Uno speaker ha detto a tutti chiaramente di andare al cantiere e di violare la zona rossa che è stata tracciata dalle ordinanze della Prefettura e ...

Tav - corteo arriva nella zona rossa del cantiere di Chiomonte : tentativi di forzare i cancelli. Perino : “I sassi? Un regalo a Salvini” – Diretta : È in corso la manifestazione contro il Tav che dal campeggio allestito vicino a Venaus proverà a raggiungere il cantiere di Chiomonte, protetto da una zona rossa presidiata da giorni dai poliziotti, passando per i sentieri della Val Clarea. Il corteo dopo l’arrivo nell’abitato di Giaglione si è diviso in due tronconi: una parte ha imboccato i sentieri che si inerpicano sul fianco di una montagna, il resto intende restare sullo ...

Tav - Perino : “Chi tira anche solo una castagna fa un regalo a Salvini. Non deve succedere” : “Dobbiamo ragionare con la testa e non con la pancia. Chi oggi tira anche solo una castagna fa un regalo a Matteo Salvini, e questo non deve succedere – così Alberto Perino, storico del Movimento No Tav, a Venaus poco prima della marcia verso il cantiere di Chiomonte – Oggi deve essere una bellissima passeggiata, perché lui vuole le teste, qualcuno da mandare in galera. Se non glielo diamo, ciccia. I 500 agenti? Pensavamo ...

No Tav in marcia nonostante il nubifragio : "Ogni pietra lanciata è un regalo a Salvini" : Gli attivisti in corteo: "La Valususa è nostra, i 5 Stelle ci hanno tradito". Ieri sera l’Italia ha inviato alla Ue la...

Tav - via al corteo verso cantiere di Chiomonte : timori per gli infiltrati. Perino : “Chi tira un sasso fa un regalo a Salvini” – LA DIRETTA : È partita la manifestazione contro il Tav chedal campeggio allestito vicino a Venaus proverà a raggiungere il cantiere di Chiomonte, protetto da una zona rossa presidiata da giorni dai poliziotti, passando per i sentieri della Val Clarea. Il corteo – che arriva a pochi giorni dall’annuncio del via libera di Giuseppe Conte e poche ore dopo la lettera di conferma inviata dal Mit alla Commissione europea – è stato preceduto da un ...

Tav - Salvini : con M5S non siamo in sintonia.?Sabato manifestazione di protesta in Val di Susa : «Sulla Tav non ho capito perché i 5 stelle un giorno dicono una cosa, un giorno un'altra. Io non sto al governo per fare regali ai francesi». Lo ha...

Migranti - nuovo stallo navale : stavolta Salvini nega lo sbarco anche a una nave della Guardia Costiera : La Gregoretti nel mediterraneo con 135 Migranti a bordo salvati da un peschereccio. Il Viminale coinvolge la Ue ma intanto blocca l'approdo

Matteo Salvini - dopo la Tav punta alla Flat tax : "Se il governo fa - andrà avanti". Sfida a Conte e Di Maio : Salvini e Di Maio non si confrontavano faccia a faccia dall' 11 luglio, giorno in cui avevano partecipato assieme a Conte e a quasi tutto il governo al vertice sull' autonomia. L' incontro era finito malissimo con conseguenti dichiarazioni al vetriolo da parte della Lega e dei 5 Stelle. Ieri i vice

Tav - Salvini : «Sabato 500 poliziotti in Val di Susa». Sindaco di Venaus : «È un modo per accendere la miccia» : La Tav «era, è e rimarrà inutile». Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli in una diretta Facebook. «Un progetto vecchio prima ancora...

No Tav - sabato la protesta. Il padre di Giuliani : “Spero agenti siano più intelligenti di Salvini”. Il ministro : “500 poliziotti a Chiomonte” : “Stavolta spero le cose vadano diversamente rispetto al G8 di Genova“. Giuliano Giuliani, padre di Carlo, il ragazzo ucciso da un colpo di pistola il pomeriggio del 20 luglio di 18 anni fa durante gli scontri di piazza Alimonda, racconta all’Adnkronos il suo timore in vista della grande mobilitazione annunciata per sabato 27 luglio dal Movimento No Tav, dopo l’apertura alla realizzazione dell’opera da parte del premier ...

Salvini e le proteste No-Tav : "Non tollereremo violenze contro le forze dell'ordine" : "Ho parlato ieri col prefetto. Speriamo che non ci siano episodi di violenze. Nel caso ci fossero verranno perseguiti come la legge prevede. Puoi essere d'accordo o meno. Ma se c'è qualche cretino che pesa di andare a lanciare pietre sappia che non tollereremo violenze contro le forze dell'ordine, non saranno impunite". Così Matteo Salvini, a Radio anch'io, in vista delle proteste 'no Tav' organizzate sul cantiere di Chiomonte. "Ognuno ...

Verso il sabato No Tav - Salvini avverte : "Non sarà tollerato nessun atto di violenza" : sabato pomeriggio attesi migliaia di manifestanti No Tav in Valsusa: "Dimostreremo fin da subito la nostra vitalità". Il...