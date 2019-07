Perché la “flat tax sugli incrementi” è sbagliata e distorsiva

Fonte : ilfoglio

(Di domenica 28 luglio 2019) L’estate 2019 sembra segnalarsi per i tormentoni fiscali, anziché per quelli musicali. Così come bisogna attendere l’autunno per capire quale tormentone musicale ha prevalso, solo la legge di bilancio dirà quale delle multiple sciocchezze ascoltate in questi giorni troverà effettivamente uno sbocco

marattin : Perché con la flat tax ci hanno già preso in giro e come si stanno preparando a prenderci nuovamente in giro (da “S… - marattin : Ieri abbiamo parlato del perché con la presunta “flat tax” ci stanno prendendo in giro da un anno. Oggi un passo av… - GiuseppeBuzzanc : Flat tax al 15%? Non converrebbe a 8 italiani su 10: ecco perché -