Cos’è lo stiramento del seno | la tortura inflitta a 4 milioni di bimbe per non attirare

(Di domenica 28 luglio 2019) In Camerun, alle bambine prima della pubertà vieneuna vera e propria: lodel. Pietre roventi, martelli, pestelli di legno o vecchi ferri da stiro; oggetti quotidiani che finiscono per diventare strumenti di supplizio. L’obiettivo? “Proteggere” le giovani dagli sguardi degli uomini ed evitare così stupri o gravidanze precoci. Secondo le Nazioni Unite è una delle forme di violenza sulle donne più diffuse (e meno conosciute) dell’Africa occidentale.

Dalla Rete Google News

Mediagol.it

Carlo Ancelotti suona la carica in vista di Roma-Napoli: "Non siamo in emergenza, faremo una bella partita"