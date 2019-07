Come usare multi window sui Google Pixel

Ecco Come usare Google Keep (anche con la voce) per le liste della spesa senza Google Assistant : Se desiderate sfruttare Google Keep per creare le liste della spesa anche con la voce, c'è una soluzione fai-da-te molto semplice. Scopriamola insieme L'articolo Ecco come usare Google Keep (anche con la voce) per le liste della spesa senza Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

Come usare NitroShare su Linux : L’invio di file verso altri computer presenti sulla stessa rete non è cosa molto semplice su Linux. Per questo, molte persone utilizzano le soluzioni più tradizionali (es. chiavetta USB). In questa nuova guida odierna, però, leggi di più...

YAP : Come usare DIVIDI CONTO : Le carte prepagate gratuite sono ormai all’ordine del giorno e sono decine ormai i servizi che promettono di facilitarci l’esperienza di pagamento online e in store. Tra le tante spiccano sicuramente Hype e YAP, prepagate leggi di più...

Maxi Lopez contro Wanda Nara : "Usare i figli per vendicarsi dell'ex mostra il tuo rancore e valore Come persona" : Maxi Lopez butta nuova benzina sul fuoco che è il suo rapporto con Wanda Nara, ex compagna e madre dei suoi figli. Il calciatore argentino è intervenuto su Instagram per esprimere tutto il suo disappunto a proposito del comportamento della manager sportiva, colpevole a sua detta di averlo escluso dalla vita dei figli. In una Storia, poi rimossa prima dello scadere delle ventiquattro ore, Maxi Lopez ha condiviso un'immagine con un testo in ...

Come usare l’olio di canfora e i suoi benefici : l’olio di canfora, conosciuto anche Come olio canforato, viene utilizzato per la realizzazione di numerosi ungenti e pomate e si caratterizza per un odore intenso, quasi pungente. È molto apprezzato per le sue proprietà antinfiammatorie e balsamiche, e viene spesso impiegato in aromaterapia. Questo olio viene ricavato dalla corteccia del Cinammon Camphora, un albero sempreverde molto diffuso in Oriente, ma che viene coltivato anche nelle aree ...

Come usare la sezione offerte Paypal : Da qualche anno ormai, moltissimi servizi di pagamento digitale, offrono sconti e cashback esclusivi da utilizzare sui siti web più popolari. Uno di questi è ovviamente Paypal, che periodicamente aggiungere diversi codici coupon legati a leggi di più...

Come tenere gli insetti alla larga dalla cucina e dalla camera da letto senza usare prodotti chimici : Ogni anno la maggior parte di noi attende con trepidazione l’arrivo dell’estate che, con il bel tempo, ci regala finalmente intere giornate di sole. Ma in ogni cosa bella dobbiamo… L'articolo Come tenere gli insetti alla larga dalla cucina e dalla camera da letto senza usare prodotti chimici proviene da Essere-Informati.it.

Come dovremmo usare lo smartphone in vacanza : Se il nostro smartphone non ha più segreti riguardo ciò che può fare e, si sospetta molto presto, nemmeno più limiti, qualche problema riguardo la loro presenza nella nostra vita di tutti i giorni, resta. Lo utilizziamo mentre camminiamo per strada, ci stiamo abituando a guardare il mondo attraverso le sue lenti, ai concerti le torce hanno sostituito gli accendini e riusciamo a farne un utilizzo smodato perfino quando siamo alla guida. Ma Come ...

Deodorante - Come scegliere quello da usare : Sudorazione e uso di Deodorante. Un argomento, insieme alla depilazione, che per molti anni è stato tabù ma che è inevitabile non affrontare con l’arrivo del caldo, specie in periodi come questo in cui il picco delle temperature è previsto per venerdì. La cura di un uomo, cosmeticamente parlando, non si limita al mondo del fitness, dello skincare e del grooming. L’universo maschile è molto attento ...

Guida Excel Pdf Come usare foglio di calcolo excel : Per meglio spiegare excel e capire perchè è necessaria una Guida excel per potere usare il software di Microsoft dovete sapere che excel è un software dedicato alla produzione e alla gestione di fogli elettronici

Come usare iCloud su Linux : Come ben sapete, non esiste un client iCloud scaricabile sui PC Linux, quindi i possessori di iPhone e iPad non sono in grado di accedere ai propri dati in maniera ufficiale. All’interno di questa nuova leggi di più...

Facebook presenta la criptovaluta Libra - nel 2020 il lancio ufficiale sul mercato. Zuckerberg : usare denaro Come condividere foto : Si chiamerà Libra la valuta digitale con cui Facebook si prepara a entrare nel mondo della finanza. Simile a Bitcoin, la moneta elettronica ideata dal colosso dei social si basa sulla tecnologia blockchain, ma è pensata per essere scambiata senza fluttuazioni dei prezzi: infatti sarà una stablecoin interamente coperta da un fondo di riserva costituito da diverse valute. "Con Libra, usare denaro sarà facile come condividere foto". Questo il ...

DJ - Come usare l'iPhone per dare vita alle tue feste in piscina : Negli anni novanta il volume globale di vendite dei piatti da DJ arrivò a insidiare quello delle chitarre elettriche. Fu il primo sdoganamento di un mestiere che dagli scantinati delle discoteche si stava elevando fino ai palchi dei festival internazionali. Artisti come David Guetta, Calvin Harris o i nostri Lele Sacchi e Stylophonic hanno spalancato le porte al mondo dei disc jockey conquistando appassionati in tutto il mondo. Ci vuole tanta ...