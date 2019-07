PS4 si aggiorna e migliora l' HDR

PS4 : Sony ha già spedito gli inviti per la beta del nuovo aggiornamento firmware : Tramite un recente post sul famoso sito RestEra, Sony ha fatto sapere di avere già mandato gli inviti per provare la versione beta del nuovo aggiornamento firmware di PS4. Questo vuol dire che alcuni fortunati giocatori avranno l'occasione di provare in anteprima le nuove funzionalità introdotte dall'aggiornamento 7.00.La nuova patch va ad ampliare e potenziare i party su PS4, che ora potranno ospitare 16 giocatori, sarà inoltre migliorata anche ...

PS4 : disponibile il nuovo aggiornamento di sistema 6.72 : Il nuovo aggiornamento di sistema di PlayStation 4 è ora disponibile al download in tutte le regioni e introduce alcuni miglioramenti generali.L'aggiornamento del software di sistema PlayStation 4 6.72 introduce alcuni miglioramenti delle prestazioni non specificati e poco altro. L'update richiederà 442,4 MB, quindi non ci vorrà molto tempo per completare il download.Il precedente più importante aggiornamento di sistema di PS4 era il 6.50, ...

The Bard's Tale IV : Director's Cut è un aggiornamento mastodontico e ha una data di uscita su PC - PS4 e Xbox One : inXile entertainment, lo studio diretto dal fondatore di Interplay e co-creatore della serie The Bard's Tale, Brian Fargo, è felice di annunciare che The Bard's Tale IV: Director's Cut arriverà su Xbox Game Pass, PlayStation Store e sugli store digitali di Windows, Mac e Linux, il 27 agosto. L'edizione fisica per PlayStation 4 e Xbox One (inclusa Xbox One X) arriverà il 6 settembre. Qui di seguito il comunicato ufficiale con tutte le novità.La ...

Fifa 19 Patch 1.16 – Title Update 15 : nuovo aggiornamento disponibile su anche su PS4 ed Xbox : EA Sports ha rilasciato un nuovo aggiornamento di Fifa 19. La Patch, è già disponibile dal 9 luglio per la versione PC ed arriverà nei prossimi giorni anche su PS4 ed Xbox One. Sono state effettuate una serie di modifiche che puntano a migliorare la reattività del gioco online, modifiche che saranno alla base anche di ciò che […] L'articolo Fifa 19 Patch 1.16 – Title Update 15: nuovo aggiornamento disponibile su anche su PS4 ed ...

