«Il progetto di rinascita urbana più grande d’Europa»

Un progetto di rinascita post-terremoto per la conca di Amatrice : Un progetto di rinascita post terremoto che punta sulla qualità e sulla sostenibilità per la conca di Amatrice.Se gli alberi sono i nostri migliori alleati contro il rischio idrogeologico le imprese locali, in particolare quelle agricole, sono l’antidoto al rischio spopolamento delle aree colpite dal sisma del Centro Italia. È questa l’idea di fondo che nel 2016, quando ero presidente di Legambiente, mi ha spinto ...