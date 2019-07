Hong Kong | anche proiettili di gomma contro i manifestanti

Migliaia di persone stanno manifestando a Hong Kong contro la polizia : Migliaia di persone stanno manifestando a Hong Kong, nel distretto di Yueng Long, nonostante la polizia lo avesse vietato: gli agenti hanno lanciato gas lacrimogeni per disperdere la folla. La manifestazione è stata organizzata per protestare contro la polizia, accusata

Hong Kong - lacrimogeni su manifestanti : 12.09 La polizia di Hong Kong ha usato gas lacrimogeni per cercare disperdere una marcia non autorizzata con migliaia di manifestanti a Yen Long, vicino la frontiera con la Cina. La marcia si svolge nello stessa zona dove alcuni giorni fa, uomini armati di spranghe e bastoni avevano aggredito un gruppo di attivisti antigovernativi di ritorno da una manifestazione.

I muri di Hong Kong sono la nostra speranza contro Pechino - dice Badiucao : Roma. Uno dei simboli delle proteste che ormai vanno avanti da più di tre mesi a Hong Kong è un muro. Anzi, molti muri, perfino in altre città, coperti di post-it e graffiti. Un’opera colorata e diffusa, fluida, e a guardarla sembra quasi che sia la protesta stessa a diventare tangibile, con un mess

Cina avverte : invio soldati a Hong Kong : 9.00 La Cina avverte che potrebbe spiegare soldati nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong per mantenere l' ordine pubblico, su richiesta dell'amministrazione guidata da Carrie Lam. L'avvertimento arriva dal ministero della Difesa cinese, durante la presentazione del Libro Bianco governativo sulla "Difesa nazionale della Cina nella nuova era".Pechino "segue con attenzione gli sviluppi a Hong Kong" e definisce "intollerabile ...

CAOS Hong KONG/ "Se la Cina non volta pagina - salta tutto" : A HONG KONG la situazione sembra senza via di uscita. Pechino deve prendere delle scelte radicali e attuare riforme politiche

Pechino è stufa di proteste e manda avanti i picchiatori a Hong Kong : Roma. La battaglia urbana che si è consumata durante la notte tra domenica e lunedì potrebbe essere il punto di svolta delle proteste di Hong Kong, che vanno ormai avanti da più di tre mesi. Dopo aver dichiarato “morto” l’emendamento sull’estradizione in Cina, la chief executive dell’ex colonia ingl

La situazione delle proteste a Hong Kong sta peggiorando : (foto: Billy H.C. Kwok/Getty Images) Non c’è pace a Hong Kong. Domenica 21 luglio i manifestanti sono scesi in strada per la settima settimana consecutiva per chiedere più democrazia e più libertà da Pechino (la città-stato fa parte della Cina, ma è formalmente autonoma dal 1997). Mentre tornavano a casa, alcuni di loro sono stati picchiati da un gruppo di uomini armati con mazze e bastoni, che indossavano una maglietta bianca e una ...

Hong Kong - attacco a stazione di Yuen Long. Polizia accusata di collusione con le Triadi : Sale la rabbia contro la Polizia a Hong Kong, accusata di non essere intervenuta dopo l'attacco alla stazione di Yuen Long, nella notte di ieri, dove 45 persone sono rimaste ferite sotto i colpi dei bastoni e delle sbarre di acciaio usate da persone riconoscibili dalle maglie bianche che indossavano durante l'assalto e sospettate di essere membri delle Triadi. Sull'episodio sta indagando il Partito democratico di opposizione all'amministrazione ...

Hong Kong - uomini armati di bastone aggrediscono manifestanti. La governatrice : “Atti di vandalismo sono sfida a sovranità nazionale” : Le proteste e gli atti di vandalismo, che si sono verificati nella notte, contro la sede della rappresentanza di Pechino a Hong Kong sono “una sfida alla sovranità nazionale”. A dirlo la governatrice dell’ex colonia britannica Carrie Lam, che in conferenza stampa ha condannato le violenze di ieri, quando alcune persone sono uscite dall’area concessa per la manifestazione per andare davanti al Liaison Office, uno degli ...

Hong Kong - uomini armati di bastone e vestiti di bianco aggrediscono i manifestanti in metro : Per il settimo weekend consecutivo oltre 400mila cittadini di Hong Kong sono scesi in piazza per protestare contro la legge sulle estradizioni verso la Cina. E, questa volta, anche per chiedere nuove elezioni e un’indagine indipendente sui metodi che la polizia ha utilizzato per reprimere le manifestazioni dei giorni scorsi. Ingenti le misure di sicurezza attuate nell’ex colonia britannica dove erano stati dispiegati 4mila agenti per evitare che ...