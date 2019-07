Allerta arancione per il maltempo in quattro regioni | temperature giù

Allerta Meteo - la Protezione Civile lancia un avviso estremo per il weekend : criticità gialla e arancione in 17 Regioni [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Una perturbazione di origine atlantica sta interessando le Regioni settentrionali del nostro Paese, portando un deciso peggioramento delle condizioni Meteorologiche, con temporali diffusi ed intensi, in estensione, da stasera, alle Regioni centrali. La fase di maltempo sarà inoltre caratterizzata anche da una generale intensificazione della ventilazione, associata ad una marcata diminuzione delle temperature sulle Regioni ...

Allerta Meteo Veneto : criticità gialla e arancione fino a lunedì : Dal pomeriggio oggi, in Veneto, sono previste varie fasi di tempo instabile/perturbato con crescente probabilità di rovesci e temporali sparsi sabato, diffusi e frequenti fino a metà giornata di domenica 28. Probabili temporali intensi (forti rovesci, grandinate, forti raffiche di vento) localmente persistenti con quantitativi abbondanti, occasionalmente anche molto abbondanti. Sulla base di questa situazione Meteo, il Centro Funzionale ...

Incendi Sardegna - arriva il maestrale - nuova Allerta arancione per domani : massima attenzione soprattutto sulla costa orientale : Il caldo continua a non dare tregua alla Sardegna dove ha iniziato a soffiare il vento di maestrale che dovrebbe fare sentire i suoi effetti già nelle prossime ore portando un po’ di refrigerio sull’isola. Nel frattempo però la protezione civile ha diramato un nuovo allerta per pericolo di Incendi per sabato 27. Codice arancione di “attenzione rinforzata” in buona parte della Sardegna: dal Campidano a tutta la costa ...

Caldo in Sicilia : ondata di calore a Palermo - scatta l’Allerta arancione : Il bollettino Ondate di calore pubblicato sul portale del Ministero della Salute segnala, nei giorni 27 e 28 luglio 2019, per la città di Palermo il livello 2 (arancione) che indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili. Consigli generali del Ministero della Salute: Evita l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde della giornata (tra le ...

Allerta Caldo : numerose città con bollino rosso e arancione - ecco l’ELENCO : Pubblicato l’ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute: domani sarà una giornata da Allerta di livello 3 (“bollino rosso“) a Brescia e a Pescara, mentre mercoledì lo sarà in 6 città (Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia, Pescara e Torino). Domani l’Allerta di livello 2 (“bollino arancione“) riguarderà Bologna, Bolzano, Firenze, Frosinone, Genova, Perugia, Roma, Torino e Verona. Di ...

Incendi Sardegna : oggi 10 roghi sull’isola - Allerta arancione anche per domani : Sono 10 gli Incendi che si sono verificati oggi in Sardegna ma per fortuna solo uno ha necessitato dell’intervento dell’elicottero del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione. Si tratta di un Incendio in località Monte Longu, nella campagne del comune di Montresta (Or) dov’è intervenuto alle 11.30 l’elicottero dalle base di Bosa – Santa Maria. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal ...

Incendi Sardegna : Allerta arancione per domani nel Cagliaritano : La Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Sardegna ha pubblicato un nuovo Bollettino di previsione di pericolo di Incendio alto per la giornata di domani, giovedì 18 luglio. Il pericolo, che interesserà anche la zona di Cagliari, è alto ed è contraddistinto dal colore arancione, cioè con ‘attenzione rinforzata’. In questo stato, le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l’evento, se non ...

Allerta Meteo Puglia : domani criticità arancione per temporali e rischio idrogeologico : Il centro funzionale decentrato della Protezione civile della Puglia ha emanato un avviso di Allerta gialla per rischio idrogeologico e per temporali su tutto il territorio regionale valido dalle 14 di oggi fino alle successive 10 ore, mentre dalla mezzanotte di domani e per le successive 20 ore ha innalzato il livello di criticità emanando un’Allerta arancione. Tale Allerta riguarda, in particolare, le zone centro-meridionali della ...

Allerta Meteo - il maltempo si sposta al Sud : allarme arancione per Martedì - “vite umane a rischio” a causa dei fenomeni estremi [MAPPE] : Allerta Meteo – L’Italia è interessata dal passaggio di una perturbazione proveniente dal nord-Europa, che porta aria fredda e marcatamente instabile, dapprima sulle regioni settentrionali dell’Italia, specie quelle di ponente, con piogge e temporali localmente intensi. Nel corso della giornata le precipitazioni si estenderanno alle regioni del Centro, fino a giungere in serata sul Meridione, con fenomeni più frequenti e rilevanti sul ...

Allerta Meteo Toscana : confermato il codice arancione per temporali sull’Arcipelago : La protezione civile regionale della Toscana ha confermato l’Allerta Meteo codice arancione, fino alle 21 di stasera, lunedì 15 luglio, per forti temporali a carattere diffuso in Arcipelago e occasionalmente sulle zone costiere. Tra il tardo pomeriggio e la sera i temporali tenderanno a isolarsi sulla parte meridionale dell’Arcipelago e costa meridionale. Sul resto della regione, precipitazioni sparse localmente anche a carattere di ...

Allerta Meteo Liguria : confermata la criticità “arancione” fino alle 15 : Confermate tempistiche e modalità dell’allerta Meteo diffusa dalla protezione civile regionale ed emanata da Arpal. Dunque allerta arancione per temporali e piogge diffuse su tutte le zone (bacini medi e piccoli) fino alle 14.59 di oggi lunedi’ 15 luglio. Sempre fino alle 15 allerta gialla sui bacini grandi di tutte le zone. allerta gialla sempre per temporali e piogge diffuse su tutte le zone (bacini medi e piccoli) dalle 15 alle 18 di oggi, ...

Piogge e temporali in Liguria : Allerta meteo arancione fino alle 15 : Lunedì di maltempo in Liguria: il peggioramento previsto sulla regione non si è fatto attendere, è arrivato fin dalla scorsa notte, con precipitazioni sparse a carattere di rovescio debole o moderato. Gli episodi più intensi si sono manifestati sul Golfo Ligure accompagnati da numerose fulminazioni. Ieri la protezione civile regionale ha diffuso l’allerta meteo per Piogge diffuse e temporali emanata da Arpal e che è stata modulata con le ...

Maltempo - Allerta arancione in Liguria : pioggia - vento e temporali : Maltempo, allerta arancione in Liguria: pioggia, vento e temporali Il peggioramento meteo della notte continua ad interessare tutta la regione con temporali, rovesci e venti in deciso rinforzo. In mattinata saranno colpite in particolare la zona del Golfo e la costa del Ponente. allerta arancione fino alle ...

Allerta Meteo Arancione Lombardia - Liguria e Toscana 15 Luglio 2019 : Una Allerta Meteo di codice Arancione è stata emessa dai centri funzionali di protezione civile di Lombardia, Liguria e Toscana per Lunedì 15 Luglio 2019. La situazione Meteorologica vede infatti un progressivo peggioramento già dalla serata odierna, a partire dai settori di Nord-Ovest per l’arrivo della perturbazione che nel corso della notte e primo mattino, interesserà anche le regioni centrali, (Vedi Nuovo break temporalesco tra il ...